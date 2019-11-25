Теплоснабжение 59 домов нарушено в Нижнем Новгороде 26 ноября Общество

Теплоснабжение 59 домов нарушено в Нижнем Новгороде 26 ноября 2019 года. Об этом сообщили в ЦУКС ГУ МЧС России по Нижегородской области.

В 10:45 поступило сообщение о проведении работ по переврезке на вновь смонтированный участок подающего трубопровода диаметром 200 мм по адресу: Ленинский район, ул. Днепропетровская около дома № 8А.

В результате утечки произошло нарушение подачи центрального теплоснабжения.

Без теплоснабжения остаются 59 многоквартирных жилых дома (4 500 человек), под отключение попадают и две школы.

Предполагаемое время завершения ремонтных работ 21:00 26 ноября.

Ремонтные работы проводит АО "Теплосети".

Накануне, в 302 домах, 6 школах и 11 детских садах была ограничена подача тепла из-за повреждения участка теплосети в районе дома № 10 по ул.Головнина в Советском районе. Как сообщили в АО "Теплоэнерго", после устранения повреждений, по состоянию на 8:00, 26 ноября теплоноситель подаётся во все дома и социальные учреждения.