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Общество

Руководство "Теплоэнерго" взяло под личный контроль ситуацию с повреждениями тепловых сетей

25 ноября 2019 14:12  [109] Общество

Фото: администрация Нижнего Новгорода

Руководство АО "Теплоэнерго" взяло под личный контроль ситуацию с повреждениями тепловых сетей. Соответствующее поручение дал глава Нижнего Новгорода Владимир Панов по итогам инспекции ремонтно-восстановительных работ в Советском районе.

Ранее агентство сообщало о том, что в 302 домах ограничена подача тепла из-за повреждения участка теплосети в районе дома № 10 по ул.Головнина. Кроме того, ограничения по теплу действовали в 6 школах и 11 детских садах.

Фото: администрация Нижнего Новгорода 

Данный участок тепловой сети строился в начале 1990-х годов для обеспечения теплоснабжения микрорайона Кухнечиха. Причина повреждения 25 ноября 2019 года – коррозионный износ локального участка магистральной теплотрассы.

По поручению главы города руководители образовательных учреждений довели до родителей информацию об ограничении теплоснабжения.

Как доложил главе города генеральный директор АО "Теплоэнерго" Илья Халтурин, сотрудники предприятия оперативно локализовали поврежденный участок. На месте работали 15 специалистов и 6 единиц техники. По состоянию на 12:30 завершены сварочные работы, сотрудники компании приступили к заполнению участка сети теплоносителем.

Глава города Владимир Панов оценил действия бригад "Теплоэнерго" как оперативные и слаженные, отметив, что подобные ситуации руководству предприятия, как и в данном случае, необходимо брать под личный контроль.

Фото: администрация Нижнего Новгорода 

"Такие ситуации всегда в приоритете. Из-за износа сетей повреждения на сетях теплоснабжения происходят в городе нередко. Учитывая температурный режим, забота о жителях – это первая задача "Теплоэнерго". И техника, и люди, несмотря на то, что улица очень узкая, сработали максимально эффективно", - отметил Владимир Панов.

Владимир Панов также дал поручение руководителю "Теплоэнерго" полностью заменить поврежденный участок тепловой сети в рамках летней ремонтной программы 2020 года.

Напомним, трубу с горячей водой прорвало около станции метро Горьковская в конце октября.

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