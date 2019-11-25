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Бизнес

Нижегородцев призвали рассказать о незаконной рекламе в Сормовском районе

26 ноября 2019 13:35  [60] Бизнес

Фото: с сайта autotravel-nn.ru

Нижегородцев призвали рассказать о незаконной рекламе в Сормовском районе. Как сообщили в администрации города, 28 ноября 2019 года стартует "генеральная уборка" по ликвидации незаконной рекламы.

Члены советов общественного самоуправления, а также родительские патрули проверят фасады жилых домов и школ на наличие граффити, пропагандирующих запрещенные препараты.

После фиксации подобных надписей, управляющие компании, собственники и арендаторы помещений должны будут их закрасить.

Акция продлится до 28 декабря.

Также принимаются сообщения от жителей по электронной почте: kadr_sp1@sorm.admgor.nnov.ru , с пометкой "Запрещенная реклама", на единый номер по Viber +7 908-744–89-40, а также на странице "Сормовский район" в Facebook (https://www.facebook.com/Сормовский-район-2240974219516065/?ref=bookmarks).

По данным администрации района, с начала года с фасадов зданий в Сормове было устранено более 350 записей рекламирующих приобретение психотропных веществ.

Ранее, самодельные рекламные щиты изъяли у "зазывал" на пл. Горького после обращения нижегородцев.

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