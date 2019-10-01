Самодельные рекламные щиты изъяли у "зазывал" на пл. Горького после обращения нижегородцев Общество

Сотрудники АТИ изъяли самодельные рекламные щиты у зазывал на площади Горького после обращения жителей Нижнего Новгорода. Об этом сообщили в управлении административно-технического и муниципального контроля администрации города.

По словам начальника нижегородского отдела управления Ольги Кузьминой, ранее те же лица занимались незаконной рекламной деятельностью, используя громкоговорители, на улице Большой Покровской возле дома №2, за что неоднократно были привлечены к административной ответственности.

Жители дома 8/1 по улице Максима Горького сообщили, что "зазывалы" появились под окнами их дома около 4 дней назад.

"На наши требования прекратить кричать они отвечают матом и угрозами. Громкоговоритель работает с утра до вечер", - сообщила жительница дома № 8/1 по улице Максима Горького.

"По поручению главы города Владимира Панова мы регулярно проводим рейды по пресечению незаконной рекламы и в приоритет ставим обращения жителей. В данном случае нарушители незаконным размещением рекламной конструкции перегородили часть тротуара, затрудняя проход жителям, которые идут со станции метро "Горьковская". Изъятые конструкции будут отправлены на штраф-стоянку, откуда собственники смогут её забрать после выплаты штрафа",- сказала Ольга Кузьмина.

Отметим, что за размещение рекламной конструкции без соответствующего разрешения нарушителям грозит штраф от 2 до 3 тысяч рублей.

Ранее жители Нижегородского района на встрече с мэром города Владимиром Пановым попросили его разобраться с шумной рекламой в районе домов №1 и №2 по улице Большой Покровской. Жители объяснили, что ежедневно на этом месте на стремянке в рупор молодой человек объявляет о "последнем" дне распродажи верхней одежды.