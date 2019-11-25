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Политика

"Назначение Романа Любарского укрепляет позиции Нижегородской области на федеральном уровне", - Алексей Антонов

26 ноября 2019 14:43  [94] Политика
Алексей Антонов

Алексей Антонов

Фото: Пресс-служба НРО "Единая Россия"

Руководитель регионального исполкома "Единой России" прокомментировал назначение Романа Любарского в центральный исполнительный комитета партии.

"Во время работы в нижегородском правительстве Роману Любарскому удавалось взвешенно и конструктивно воплощать в жизнь политику губернатора, региональную и федеральную повестку, четко улавливать вектор дальнейшего развития. Он грамотно выстроил отношения с муниципалитетами", - пояснил Алексей Антонов.

"Это было не формальное взаимодействие, а эффективный механизм работы, из которого на практике вышло много достойных региональных проектов. Новое назначение Романа Любарского только укрепляет позиции Нижегородской области на федеральном уровне и говорит о том, что регион развивается в правильном направлении", - добавил руководитель РИК "Единой России".

Напомним, Роман Любарский назначен заместителем руководителя Центрального исполнительного комитета партии "Единая Россия". Такое решение было принято на XIX съезде "Единой России", который прошел в Москве. Роман Любарский возглавил проектный офис по проведению выборов по всей стране. Он будет курировать управление проектной деятельности, управление информации и массовых коммуникаций и политическое управление.

"Сегодня идет усиление работы регионального блока людьми, которые хорошо знакомы с повесткой и проблемами на местах. К тому же, у Романа Любарского достаточный опыт проведения избирательных кампаний. Более того, до перехода в правительство Нижегородской области Роман Любарский уже имел большой политический опыт. Ему изнутри знакомо, как устроена работа в "Единой России", и какие задачи сейчас стоят. На съезде фактически был дан старт избирательной кампании в Государственную думу. В следующем году во многих регионах, в том числе и в Нижнем Новгороде, пройдут муниципальные выборы. Поставлена четкая задача показать лучший результат и сохранить политическое лидерство в стране. Хочется пожелать успехов на новой должности. Уверен, в нашей дальнейшей продуктивной работе", - подытожил Алексей Антонов.

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