Работнику фанерного производства в Ковернинском районе оторвало часть руки Происшествия

Работнику Ковернинского фанерного производства оторвало часть руки. Государственная инспекция труда в Нижегородской области расследует тяжелый несчастный случай, произошедший на производстве ООО "ПлайВуд".

По данным инспекции, 24 ноября текущего года во время очистки частей работающего оборудования от щепы 55-летний оператор теплогенератора просунул руку в ходовую часть, где ему срезало кисть руки.

Ведется опрос пострадавшего и свидетелей происшествия, запрошены необходимые документы для установления причин несчастного случая. Расследование продолжается.

Накануне сообщалось, что работнику "Борремфлота" оторвало пальцы на ноге. Госинспекция труда также начала расследование.