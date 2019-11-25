Работнику фанерного производства в Ковернинском районе оторвало часть руки

Работнику Ковернинского фанерного производства оторвало часть руки. Государственная инспекция труда в Нижегородской области расследует тяжелый несчастный случай, произошедший на производстве ООО "ПлайВуд".
По данным инспекции, 24 ноября текущего года во время очистки частей работающего оборудования от щепы 55-летний оператор теплогенератора просунул руку в ходовую часть, где ему срезало кисть руки.
Ведется опрос пострадавшего и свидетелей происшествия, запрошены необходимые документы для установления причин несчастного случая. Расследование продолжается.
Накануне сообщалось, что работнику "Борремфлота" оторвало пальцы на ноге. Госинспекция труда также начала расследование.
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