Нижегородских частных перевозчиков хотят приобщить к содержанию разворотных площадок Общество

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Нижегородских частных перевозчиков хотят приобщить к содержанию разворотных площадок. Об этом сообщает корреспондент, присутствовавший на заседании комиссии нижегородской Думы по транспорту и связи 26 ноября 2019 года, где прозвучало данное предложение.

В ходе заседания и.о. заместителя главы Нижнего Новгорода по транспорту Елена Лекомцева сообщила, что содержанием городских разворотных площадок сейчас занимаются администрации районов, где они находятся, и представители "Нижегородпассажиравтотранса".

Депутаты посчитали, что это несправедливо. В частности, председатель комиссии Станислав Прокопович заметил, что "каждый должен следить за своим рабочим местом".

Депутат Николай Сатаев заявил, что все площадки, на которых он бывал лично, сейчас находятся в неудовлетворительном состоянии. Что касается частных перевозчиков, он неоднократно видел, как их сотрудники выметают мусор из автобусов прямо на разворотные площадки. Ответственность, по мнению Николая Сатаева, позволит их дисциплинировать.

Депутат Герман Карачевский подчеркнул, что необходимо включить содержание разворотных площадок в условия конкурса по распределению маршрутов. В 2018 году он уже высказывался по этому вопросу. Тогда он заявлял, что "пытаться обязать частников обслуживать за свой счет разворотные площадки для автобусов – это нарушение закона".

Елена Лекомцева отметила, что в городе 95 автобусных маршрутов, на 52 из них работа осуществляется по регулируемому тарифу, на 43 - по нерегулируемому. Автобусы 15 маршрутов пользуются разворотными площадками. На большинстве из них сейчас оборудован диспетчерский пункт НПАТ, есть комната отдыха для водителей и туалеты.