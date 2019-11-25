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Происшествия

Два человека ранены на охоте в Нижегородской области

26 ноября 2019 15:56  [35] Происшествия

Два человека ранены на охоте в Нижегородской области. Об этом сообщили в региональном комитете госохотнадзора 26 ноября 2019 года.

Первый случай произошел в Дальнеконстантиновском районе: во время коллективной охоты на кабана, одного из охотников ранили в живот. Мужчина находится в больнице в тяжелом состоянии.

Второй случай произошел в Перевозском районе: во время охоты на кабана мужчина ранил себя в ногу из личного оружия.

В комитете госохотнадзора напомнили охотникам о необходимости соблюдения техники безопасности.

"Запрещено осуществлять охоту в состоянии алкогольного, наркотического опьянения. Не допускается осуществлять стрельбу в направлении людей и по неясно видимой цели, "на шорох". Всегда обращаться с охотничьим огнестрельным оружием так, как будто оно заряжено и готово к выстрелу. Во время коллективной охоты не допускается покидать место, заранее определенное ответственным лицом", - перечислили в госохотнадзоре.

Кроме того, запрещается: охотиться ближе 200 метров от населенного пункта, стрелять вдоль линии стрелков и по пернатой дичи, сидящей на проводах, и другие правила.

Ранее сообщалось, что водитель иномарки врезался в кабана на Варламовской дороге в Сарове.

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Теги:
Охота
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