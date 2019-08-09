Водитель Mitsubishi в Сарове, врезавшись в кабана, попал в больницу Происшествия

Водителю Mitsubishi Outlander понадобилась медицинская помощь после того, как он врезался в кабана на Варламовской дороге в Сарове Нижегородской области. Об этом сообщает отдел по пропаганде безопасности дорожного движения регионального УГИБДД ГУ МВД.

ДТП произошло 15 августа в 22:00. В УГИБДД уточнили, что кабан вышел на проезжую часть перед близко идущим транспортом.

В результате аварии 54-летний водитель попал в больницу с рваными ранами лица и рук, а также ушибами спины и головы. Однако госпитализация мужчине не потребовалась — после оказания медицинской помощи пострадавшего отпустили домой.