Нижегородская епархия просит перенести трамвайные пути на Гордеевке, разрушающие церкви Общество

Фото: Google maps

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Православный приход церквей в честь Смоленской и Владимирской икон Божией Матери Нижегородской епархии просит перенести трамвайные пути на ул. Гордеевской в Нижнем Новгороде. Об этом сообщила и.о. заместителя главы Нижнего Новгорода по транспорту Елена Лекомцева на заседании комиссии Гордумы по транспорту и связи 26 ноября 2019 года.

"В настоящее время прихожане церквей находятся в опасности, поскольку есть угроза разрушения конструкций зданий, которые расположены слишком близко к трамвайным путям", - пояснила она необходимость переноса трамвайных путей.

Это не первое обращение епархии

По словам Елены Лекомцевой, это не первое обращение прихода в городскую администрацию. Вариант переноса трамвайных путей на 18 метров в сторону школы №51 рассматривается представителями власти с 2014 года.

(школа № 51, фото из соцсети ВКонтакте)

В 2018 году даже производился расчет стоимости работ. Так перенос самих путей был оценен в 25-41 млн рублей, трамвайно-контактной сети – в 9,3 млн рублей. Также необходимо будет строительство нового участка дороги и перекладка коммуникаций, а именно газопровода, водопровода, канализации, теплотрассы и электрокабеля. Средств на это в бюджет тогда заложено не было.

Сейчас после повторного обращения прихода, при формировании бюджета планируется заложить деньги на необходимые изыскательские и проектные работы.

"Почему вы идете по самому затратному пути?", - депутаты

"Почему нельзя решить проблему иначе - укрепить строительные конструкции, как-то технически уменьшить вибрацию? Почему вы идете по самому затратному пути?", - задался вопросами депутат Евгений Лазарев.

Другие участники заседания его поддержали. Администрации было рекомендовано рассмотреть другие варианты решения проблемы. Также депутаты посчитали необходимым, чтобы приход церквей предоставил администрации коллективное письмо от прихожан.

(фото церквей с сайта prihod.ru)

Напомним, в настоящее время ведется реставрация церкви Смоленской Божьей Матери на Гордеевке. Проект реставрации церкви был разработан в 2015 году ООО "РИЦ" и получил одобрение государственной историко-культурной экспертизы.

СПРАВКА:

Смоленская церковь — один из четырех сохранившихся памятников строгановского барокко — является объектом культурного наследия федерального значения.

Строительство домовой каменной церкви в честь Смоленской иконы Божией Матери начато в 1680-х годах по указу Григория Строганова. Освящение главного престола состоялось 25 июля 1697 года. После переезда Строгановых в Москву в 1705 году Смоленская церковь стала приходской.

В 1930 году церковь была закрыта. В 1934 году ее хотели взорвать, но по настоянию сотрудников Горьковского краевого музея уникальное здание было сохранено. До начала 1990-х годов здание использовалось как музейный склад. В 1993 году церковь передана епархии.

Владимирская церковь была построена в 1907 году. Строительство велось по проекту архитектора Федорова. Освящение совершалось в три этапа по мере достройки: в феврале 1908 года, мае 1908 года и сентябре 1909 года. В сентябре 1998 года храм передан Нижегородской епархии. В 2012 году митрополит Георгий освятил два креста для установки на главах церкви.

В 1997 году там открылась воскресная школа. При школе работает детский театр "Ковчег" и вокальный ансамбль "Золотые купола". По благословению архиепископа Георгия с 2003 года открыта подростковая военно-патриотическая дружина имени святого праведного воина Феодора Ушакова.