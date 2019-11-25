Нижегородцы с ограниченными возможностями здоровья смогут в 1,5 раза быстрее получать протезы Общество

Нижегородцы с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) смогут в 1,5 раза быстрее получать протезы. Об этом сообщили в объединенном проектном офисе правительства Нижегородской области и госкорпорации "Росатом".

Проект по повышению качества услуг для нижегородцев с ОВЗ стартовал в Нижегородском региональном отделении Фонда социального страхования РФ. Инициатива реализована в рамках нацпроекта "Производительность труда и поддержка занятости".

"В этом году в Нижегородской области реализуется порядка 1800 проектов по внедрению бережливых технологий. Производительность труда повышают на промышленных и сельскохозяйственных предприятиях, в здравоохранении, образовании, социальной защите, государственном и муниципальном управлении, строительстве, ЖКХ, лесном хозяйстве. Проекты помогают увеличить продуктивность работы за счет исключения ненужных временных затрат, лишних бюрократических процессов, бумажной волокиты. Это отражается и на работе организаций и предприятий, и на качестве услуг, которые они оказывают населению", - сказал вице-губернатор Нижегородской области Евгений Люлин.

Как сообщили в Нижегородском региональном отделении Фонда социального страхования РФ, бережливые технологии будут внедряться по трем направлениям. Сотрудники провели анализ процесса получения лицами с ОВЗ протезно-ортопедических изделий. Сейчас время от даты подачи заявления до получения протезов занимает 75 дней. В рамках мероприятий проекта по повышению производительности труда этот срок снизится в 1,5 раза и составит 45 дней.

Как пояснили в региональном отделении Фонда, внедрение электронного документооборота и автоматизация процесса сократят период подготовки контрактной документации на 15 дней и сроки заключения контрактов до 30 дней, а единая очередность и доработка программного обеспечения уменьшат срок распределения технических средств размещения по филиалам с 4 дней до 15 минут. Филиалы ФСС смогут выписывать направления на обеспечение граждан с ОВЗ средствами реабилитации уже на следующий день после заключения контракта. Кроме того, среди перспектив проекта - информирование граждан с помощью смс-уведомлений.

Благодаря бережливым процессам Фонда сократится и время получения компенсации за приобретенные лекарственные средства и медицинские изделия пострадавшим на производстве с 20-30 дней до 10-15 дней.

По словам управляющего отделением Фонда Юрия Хабарова, цифровизация процессов, повышение квалификации сотрудников в филиалах отделения устранит лишние административные процедуры, время согласования документов, уменьшит нагрузку на специалистов. Благодаря этому жители региона смогут получать компенсацию по месту жительства в два раза быстрее, не тратя время и средства на посещение офиса в областном центре.

К тому же, в региональном отделении Фонда совершенствуется работа с обращениями граждан. Сроки ответов сократятся до десяти дней - обращения будут направляться напрямую руководителям отделов, к тому же сотрудники смогут использовать для удаленного доступа в электронный документооборот мобильные устройства. Благодаря смс-информированию и онлайн консультациям получить ответ заявителю станет гораздо быстрее и удобнее.

Напомним, Нижегородская область стала одним из первых регионов России, где началась работа по нацпроекту "Производительность труда и поддержка занятости". В частности, с начала 2018 года по инициативе губернатора Нижегородской области Глеба Никитина в регионе стартовал проект "Эффективная губерния" по внедрению бережливых технологий в промышленности и других сферах для повышения производительности труда.

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