Политического туризма в Гордуме быть не должно, - Руслан Станчев Политика

Политического туризма в Гордуме быть не должно. Об этом заявил депутат Думы Нижнего Новгорода, генеральный директор ТК "Волга" Руслан Станчев.

Стоит отметить, что накануне депутаты комиссии вновь вернулись к рассмотрению вопроса "О Положении о порядке возмещения депутату городской Думы города Нижнего Новгорода расходов, связанных с командировками". Данный вопрос может быть включен в повестку декабрьского заседания Думы.

В ходе обсуждения вопроса на заседании думской фракции партии "Единая Россия" Руслан Станчев высказал свою позицию по этому вопросу. Он призвал коллег по депутатскому корпусу снять вопрос с повестки обсуждения Думой.

"Я уже обозначил свое мнение по поводу поправки о компенсации билетов депутатам. На комиссии были рассмотрены детали, зачем это будет сделано. В частности, была озвучена сумма компенсации на одного депутата – 21 000 рублей. Хочу заметить, что в Гордуме сегодня подавляющее большинство - успешные бизнесмены, их декларация находится в открытом доступе", - добавил он.

"Я не думаю, что 21 000 рублей – это для них неподъемная сумма. Если уж совсем быть близкими к избирателям - проголосуйте за оплату общего вагона или плацкарта. В целом, лучше этот вопрос снять и к нему не возвращаться, потому что никакого политического туризма в гордуме быть не должно. Я полностью поддерживаю мэра Нижнего Новгорода – не время и не место для принятия таких решений", - подчеркнул Руслан Станчев, при этом отметив, что есть масса задач сегодня, надо заниматься делом.

"Такого рода решения ничего, кроме очередной порции негативного отношения к депутатскому корпусу Нижегородской области, не даст. Настоятельно прошу депутатов поддержать мое предложение снять этот вопрос и больше никогда к нему не возвращаться", - заключил депутат Думы Нижнего Новгорода.