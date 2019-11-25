Администрация Дзержинска разработала техрешение по газицификации пос.Пыра

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Администрация Дзержинска разработала техническое решение по газицификации пос.Пыра. Об этом на встрече с жителями поселка сообщил глава города Иван Носков и министр энергетики и ЖКХ Нижегородской области Андрей Чертков.
Планируется подключить газопровод к сетям газоснабжения завода Либхер (Liebherr).
В ПАО "Газпром газораспределение Нижний Новгород" направлен запрос о подтверждении технической возможности транспортировки газа на газоснабжение поселка Пыра и Пырские дворики. Проектирование и строительно-монтажные работы по газоснабжению планируется осуществить осенью 2020 года.
Ранее агентство сообщало о встрече главы Дзержинска с жителями пос.Пыра и обсуждаемых вопросах.
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