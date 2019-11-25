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Общество

Глава Дзержинска поздравил призеров Чемпионата мира по легкой атлетике

27 ноября 2019 11:28  [45] Общество

Фото: администрация Дзержинска

Глава Дзержинска Иван Носков поздравил призеров Чемпионата мира по легкой атлетике среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата. Об этом сообщили в администрации города 27 ноября 2019 года.

Чемпионат проходил с 7 по 15 ноября в городе Дубай (Объединенные Арабские Эмираты).

Дзержинец Андрей Вдовин выступил на трех дистанциях – 100, 200 и 400 метров и во всех приходил первым к финишу. Андрей побил свой же мировой рекорд, установленный ранее. Его товарищ, Дмитрий Сафронов завоевал две награды – серебро на дистанции 200 м и бронзу на дистанции 100 м.

Глава города поздравил спортсменов и их тренера Галину Кошелеву с высокими достижениями.

"Это не только победа личная, но и всего города. Дзержинск гордится достижениями своих горожан. Ребята молодцы, хочется им пожелать не останавливаться на достигнутом, ведь впереди паралимпиада в Токио! Мы со своей стороны приложим все усилия, чтобы условия тренировок были комфортными", - отметил глава города.

Также спортсмены спросили о строительстве второго физкультурно-оздоровительного комплекса с параолимпийской направленностью. Глава города подчеркнул, что в 2020 году начнутся работы над этим проектом.

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