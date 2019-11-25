Благоустройство-2020 в Нижнем Новгороде: 40 общественных территорий приведут в порядок Культура и отдых

строительство скейт-парка в Сормовском районе Фото: администрация Нижнего Новгорода

40 общественных территорий приведут в порядок в рамках программы "Формирование комфортной городской среды". Об этом сообщил заместитель главы города Виктор Сдобняков.

"Необходимо закрепить опыт этого года, когда подрядчики вышли на объекты уже в июне, а в сентябре мы начали принимать работу. Поэтому, начиная с декабря, во всех районах города Институт Урбанистики НН проведет встречи с нижегородцами, где жители и эксперты выработают единое видение развития территорий, на основании которого будет осуществляться реализация проектов благоустройства", - резюмировал Виктор Сдобняков.

Проекты, планируемые к благоустройству в 2020 году:

Ленинский район

1. Парк Станкозавода (пересечение ул.Перекопская и Арктическая) - 1 очередь

2. Сквер (пер. Трамвайный, напротив домов №21-23)

3. Сквер у гостиницы "Заречная" (пр.Ленина, около дома №36)

4. Пр.Ленина (территория напротив дома №57 по пр. Ленина)

5. Сквер имени Луначарского (ул.Трамвайная, у дома №11А)

Московский район

1. Сквер "Целинников" на ул. Чаадаева (в границах ул. Чаадаева, около домов №№20, 22, 22а)

2. Сквер им. А. Люкина, в границах домов №№175, 177, 179 по ул. Московское шоссе

3. Сквер Стелы погибшим Героям на ул. Чаадаева (в границах домов №7 и №9)

4. Сквер "Юбилейный" по ул. Страж Революции (ул. Страж Революции у домов №№ 2, 4, 6 и ул. 50-летия Победы) – 1 очередь

5. Бульвар "Авиастроителей" (в границах улицы Баранова у домов №№7, 9, 12 и улицы Черняховского, у домов №9а и №9б) – 2 очередь

Автозаводский район

1. Сквер по ул. Прыгунова - 3 очередь

2. Сквер "Самбо" по ул. Дружаева

3. Парк культуры и отдыха Автозаводского района - 2 очередь

4. Ул. Мончегорская (территория сквера по ул. Мончегорская у дома №33)

5. Парк Славы 1 очереди

Канавинский район

1. Бульвар по ул. Сергея Есенина – 1 очередь

2. Сквер "Мать и дитя" (территория между ул. Путейской и ул. Гороховецкой)

3. Сквер по Ярмарочному проезду

4. Природно-рекреационная территория вокруг озера "Больничное" (около забора больницы № 39), природно-рекреационная территория вокруг озера "Больничное" до ул. Балаклавская

5. Сквер "Канавинский" по Московскому шоссе – 2 очередь

Нижегородский район

1. Сквер Звездинский

2. Территория между домом №2 к. 1 по ул. Германа Лопатина и домом №3 а по Казанскому шоссе

3. Территория на пересечении ул. Германа Лопатина и Верхне-Печерской (напротив дома №4, корпус 1 по ул. Верхне-Печерской)

4. ул. Усилова у дома № 5

5. Сквер на пересечении ул. Ковалихинская и ул. Семашко

Приокский район

1. Бульвар (микрорайон "Щербинки-2", на участке от дома №186 до дома №222 по пр. Гагарина)

2. Сквер "Первых Маевок" по пр. Гагарина

3. Сквер на пл. им. Маршала Жукова

4. Детская площадка на ост. Дубенок

5. Бульвар по пр.Гагарина (вдоль трамвайных путей от дома №104 до дома №146 по пр. Гагарина) - 1 очередь

Советский район

1. Сквер 65-летия Победы (ул.Бекетова, перед зданием гимназии № 53) - 1 очередь

2. Сквер в границах ул.Бекетова, Кузнечихинская, Чукотская (у Дома культуры "Звезда") - 1 очередь

3. Бульвар "Аллея Памяти и Славы им. Рокоссовского" - 1 очередь

4. пл.Советская

5. Парк культуры и отдыха имени А.С. Пушкина – 2 очередь

Сормовский район

1. Сквер по ул. Н. Рыбакова

2. Сквер на пл. Буревестника

3. Сквер по пр. Кораблестроителей, перед дома №№ 1-9, 11а до круговой развязки

4. Сквер на площади Славы

5. Парк "Светлоярский" - 2 очередь

Ранее сообщалось, что более 220 тысяч жителей Нижегородской области выбрали территории для благоустройства в 2020 году.