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Спорт

Депутаты Гордумы проголосовали за передачу школ олимпийского резерва в собственность Нижегородской области

27 ноября 2019 12:15  [73] Спорт

Депутаты Гордумы проголосовали за передачу четырех школ олимпийского резерва в собственность Нижегородской области. Об этом сообщает корреспондент, присутствующий на заседании нижегородской Думы 27 ноября 2019 года.

Напомним, что в региональную собственность передаются:

 

- спортивная школа олимпийского резерва № 16 по художественной гимнастике (ул. Ульянова, 12) с имуществом, в том числе нежилое помещение и движимое имущество балансовой стоимостью 5 млн рублей (остаточная стоимость на 1 ноября этого года с учетом амортизации – 83,9 тысяч рублей).

- нижегородская спортивная школа олимпийского резерва по гребному спорту (ул. Донецкая, 5) с имуществом, в т.ч. нежилое помещение по ул. Донецкой, три земельных участка и пять нежилых зданий по набережной Гребного канала, движимое имущество балансовой стоимостью – 20,8 млн рублей (остаточная на 1 ноября – 884,7 тысяч рублей).

- спортивная школа олимпийского резерва по ледовым видам спорта (пр. Гагарина, 29) с движимым имуществом балансовой стоимостью 2,6 млн рублей (остаточная стоимость – 191,1 тысяч рублей).

- спортивная школа олимпийского резерва по современному пятиборью и конному спорту (ул. Овражная, 62) с имуществом, в том числе здание и земельный участок по пр. Гагарина, 25а и иное движимое имущество балансовой стоимостью 9,7 млн рублей (остаточная - 213 тысяч рублей).

Инициатором передачи выступило министерство имущественных и земельных отношений Нижегородской области.

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