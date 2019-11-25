Недостроенный ФОК на пр.Кораблестроителей передали в собственность региона Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Недостроенный ФОК на пр.Кораблестроителей в Нижнем Новгороде передали в собственность области, которая завершит возведение объекта. Об этом сообщает корреспондент, присутствующий на заседании нижегородской Думы 27 ноября 2019 года.

Площадь передаваемого земельного участка, где находится стройка и расположенного в районе домов №№ 42, 44, 45/1 по проспекту Кораблестроителей, составляет 30 тысяч кв. м.

Напомним, что передача ФОКа позволит заключить договор с областной компанией "Нижегородстройзаказчик", которая продолжит строительство.

СПРАВКА:

Степень готовности ФОКа на проспекте Кораблестроителей (строительство начато в 2014 году и должно было завершится в 2016 году) в настоящее время составляет 10%. Причиной заморозки стройки на уровне нулевого цикла стали финансовые проблемы у организации, которая занималась строительством объекта. Сейчас соглашение с ней расторгнуто.