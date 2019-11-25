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Культура и отдых

Нижегородцам предложили решить, как благоустроить территории в Приокском районе

27 ноября 2019 13:58  [79] Культура и отдых

Институт Урбанистики НН приглашает нижегородцев на общественное обсуждение следующих территорий:

- детская площадка на остановке "Дубенки"
-сквер Первых Маевок по проспекту Гагарина
-сквер на площади им. Маршала Жукова.

Они вошли в пятерку лидеров Приокского района после электронного голосования жителей и будут преобразованы по программе "Комфортная городская среда" в 2020 году.

Цель встречи — изучение проблем и запросов на территории, а также формирование общественных ТЗ и рабочих групп жителей, заинтересованных в качественном улучшении городской среды.

Во время обсуждения приокчане смогут высказать свои предложения по наполнению и развитию территорий. По результатам будут созданы концепции и проекты для названных общественных пространств

Обсуждение состоится 2 декабря 2019 года в администрации Приокского района (пр. Гагарина, 148, актовый зал на 3-м этаже). Начало в 18:00. Вход свободный.

Всего 40 общественных территорий приведут в порядок в Нижнем Новгороде в 2020 году.

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