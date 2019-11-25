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Культура и отдых

"Черная пятница" для любителей кино: 28–29 ноября фильмы в Wink будут по 15 рублей

27 ноября 2019 14:08  [62] Культура и отдых

Для подписчиков цифровой платформы впечатлений Wink и абонентов Интерактивного ТВ от "Ростелекома" в дни "Черной пятницы", 28 и 29 ноября, любой фильм можно будет посмотреть за 15 рублей. Об этом рассказали в пресс-службе ПАО "Ростелеком".

В частности, в период акции любимый фильм или новинку в хорошем качестве можно будет арендовать на двое суток всего за 15 рублей. Купить можно неограниченное количество фильмов и смотреть неоднократно в течение 48 часов после оплаты.

В Wink можно найти кино на любой возраст и интересы, отметили в компании: фильмы-лауреаты премии "Оскар", отечественные ленты, мировая классика, популярные мультсериалы, классика Disney, фестивальное кино, новинки, которые недавно вышли в кинопрокат. По эксклюзивно низкой цене будут доступны нашумевшие хиты 2019 года — "Ford против Ferrari", "Джокер", "Оно 2", "Мстители. Финал", "Паразиты", "Алладин" (2019), "Король Лев" (2019) и многое другое. Вся коллекция Wink включает более 25 тысяч фильмов и эпизодов сериалов.

Для всего видеоконтента доступно управление просмотром: пауза, перемотка, просмотр с начала. Можно скачать фильм в приложении, чтобы посмотреть его в офлайн-режиме, например, по дороге на работу. Можно начать смотреть фильм на домашнем телевизоре, а продолжить на смартфоне — с сохранением позиции просмотра.

СПРАВКА:

Wink — это цифровая платформа впечатлений, которая объединяет все преимущества интерактивного телевидения и онлайн-кинотеатра. При оформлении подписки весь телевизионный и видеоконтент становится доступен на любом экране — домашнего телевизора (с помощью ТВ-приставки, приложений в Smart TV, Apple TV и Android TV), смартфона или планшета (с помощью мобильного приложения для Android и iOS), ноутбука и компьютера (с помощью видеопортала wink.rt.ru).

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