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Общество

Почти 500 тысяч абонентов "ТНС энерго НН" претендуют на победу в акции "Свет – в подарок или год – без хлопот"

27 ноября 2019 14:45  [36] Общество

По итогам оплаты октябрьских квитанций за электроэнергию 497 249 тысяч абонентов ПАО "ТНС энерго НН" претендуют на победу в акции "Свет – в подарок или год – без хлопот", 24 492 лицевых счета выбыли из участия в акции. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Напомним, что для продолжения участия в акции необходимо в течение 2019 года каждый месяц своевременно и в полном объеме оплачивать квитанции за электроэнергию. Максимальное количество баллов начисляется тем участникам, которые оплачивают квитанции до 10 числа месяца либо авансом.

Баланс баллов обновляется 25 числа каждого месяца на сайте энергосбытовой компании.

В финал акции выйдут участники, которые до конца этого года наберут по 16 и более баллов. Из числа финалистов с помощью специальной методики, описанной в положении об акции, будут выбраны 10 выигрышных лицевых счетов, владельцы которых получат сертификаты на бесплатное энергопотребление номиналом 12 тысяч рублей в 2020 году.

ПАО "ТНС энерго НН" благодарит своих клиентов и выражает им признательность за добросовестное отношение к оплате электроэнергии.

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