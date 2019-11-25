Новое оборудование поступило в больницу №13 Нижнего Новгорода Общество

Фото: министерство здравоохранения Нижегородской области

Новое оборудование поступило в региональный сосудистый центр №1 больницы №13 Автозаводского района Нижнего Новгорода. Как сообщили в министерстве здравоохранения Нижегородской области, переоснащение проводится в рамках реализации национального проекта "Здравоохранение" в соответствии с указом президента РФ Владимира Путина.

"Региональный сосудистый центр этой больницы обслуживает почти половину Нижегородской области - 1 млн 650 тысяч человек. Именно поэтому в рамках нацпроекта в 2019 году сюда поставлено оборудования на 269 млн рублей, 259 из которых - для лечения, а 10 - для реабилитации пациентов. Это новейшее оборудование, которое позволяет оказывать высокотехнологичную медицинскую помощь пациентам, ускоряет процесс реабилитации, увеличивает продолжительность жизни", - сказал Александр Смирнов.

Какое оборудование поступило: рентгеновский компьютерный томограф, магнитно-резонансный томограф, ангиографический комплекс, а также два диагностических комплекса для ультразвуковых исследований экспертного класса с возможностью исследования брахиоцефальных сосудов, аорты, нижней полой вены.

Главный врач больницы № 13 Александр Разумовский рассказал, что создание в 2010 году сосудистого центра позволяет буквально "лечить больных с колес".

"Сегодня, при помощи этого новейшего оборудования наши врачи могут сделать абсолютно все - от качественной диагностики до сложнейших операций и реабилитации, а самое главное - вернуть даже тяжелого пациента через 60-70 дней в общество, в семью, в работу. Уже сейчас в лечении мы достигаем результатов европейского уровня, а новое высокотехнологичное оборудование открывает перед нами еще больше возможностей", - подчеркнул Александр Разумовский.

Для развития направления реабилитации в больницу было закуплено 11 единиц современного реабилитационного оборудования, реанимационной и следящей медицинской техники. Прикроватные роботизированные тренажеры для циклических тренировок верхних и нижних конечностей, оборудование для проведения кинезотерапии с разгрузкой веса тела, изделия для восстановления мелкой моторики и координации с оценкой функциональных возможностей при помощи биологической обратной связи, тренажер с биологической обратной связью для восстановления равновесия, аппарат для пассивной, активно-пассивной механотерапии с биологической обратной связью, тренажер с биологической обратной связью для тренировки ходьбы помогут пациентам Регионального сосудистого центра восстановиться после проведенного лечения и свести к минимуму последствия перенесенных заболеваний.

Напомним, поликлинику Павловской ЦРБ отремонтировали в рамках нацпроекта "Здравоохранение".