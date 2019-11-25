Банк "Открытие" обновил для розничных клиентов линейку накопительного страхования жизни Бизнес

Банк "Открытие" обновил для розничных клиентов линейку накопительного страхования жизни (НСЖ). Об этом сообщает пресс-служба банка.

Линейка обновлена страховой компанией (СК) "Росгосстрах Жизнь". Продукты предназначены для клиентов любого возраста.



Основой новой линейки стали три накопительные программы: "Надежное будущее", "Адресный капитал" и "Детский капитал". Продукты включают в себя как основное, так и расширенное (дополнительное) страховое покрытие, например, по критическим заболеваниям или травмам, а также медицинские сервисы (семейный чек-ап, телемедицина).



В пресс-службе пояснили, что программа "Надежное будущее" рассчитана на клиентов с активной жизненной позицией. Она помогает в достижении и реализации индивидуальных или семейных финансовых целей, позволяя грамотно сформировать нужный капитал без изменения привычного уровня жизни. Стоимость программы определяется непосредственно клиентом и зависит только от желаемой суммы накоплений и уровня финансовой защиты по рискам. Средства, вложенные в программу, защищены от притязания третьих лиц и не подлежат разделу при имущественных спорах.



Программа "Адресный капитал" для тех, кто задумывается о том, как сберечь накопленный капитал и передать его детям, внукам или просто дорогим людям. Пожизненное страхование рассчитано на клиентов в возрасте от 65 лет и решает один из самых злободневных вопросов - бюрократические и юридические сложности при получении наследства. "Адресный капитал Премиум" позволяет передать капитал максимально удобно для всех сторон.



Программа "Детский капитал" помогает заложить финансовую основу для будущего своего ребенка: например, накопить на высшее образование или подготовку к поступлению в ВУЗ или создать стартовый капитал к совершеннолетию, свадьбе и т.п. Во-первых, даже в случае критических обстоятельств с жизнью и здоровьем родителя компания продолжит уплачивать взносы за него, и капитал в полном объеме получит только ребенок и никто другой. Во-вторых, участникам программы будет доступен персональный консультант по вопросам образования и досуга детей.



Для всех накопительных программ "Росгосстрах Жизнь" действует сервис по возврату клиентам налогового вычета онлайн.



"Новая линейка по НСЖ решает самые насущные проблемы клиентов: достижение финансовых целей без ущерба образу жизни и создание финансовой подушки безопасности, передача накопленного капитала будущим поколениям и главное — обеспечение будущего своих детей. А широкий перечень дополнительных рисков и сервисов позволит сделать программу еще более персонифицированной", - сказал директор по методологии продуктов "Росгосстрах Жизнь" Алексей Кривошеев.



"В ноябре банк "Открытие" обновил линейку сберегательных и инвестиционных продуктов. Мы запустили новую модель премиального обслуживания (со специальными условиями по вкладам для сегмента Affluent) и значительно расширили линейку инвестиционных продуктов. Наше новое предложение по накопительному страхованию жизни будет интересно самому широкому кругу клиентов – как в премиальном, так и в массовом сегментах", - добавила начальник управления развития страховых продуктов банка "Открытие" Мария Саенко.