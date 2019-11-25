Нижегородских экспортеров в сфере МСП стало на 22% больше Бизнес

Количество малых и средних предприятий (МСП) Нижегородской области, работающих на экспорт, по предварительной оценке увеличилось на 22% за 9 месяцев 2019 года. Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, комментируя промежуточные итоги реализации нацпроекта "Международная кооперация и экспорт".

"Изначально в рамках нацпроекта мы планировали увеличить долю малого и среднего бизнеса, поставляющего продукцию на внешние рынки, на 10%. Конечно, итоги года подводить еще рано, но промежуточный мониторинг показал, что уже сейчас этот показатель вырос на 22%, как планировалось ранее. Значит, такие меры господдержки, как проведение обучающих семинаров для бизнеса, организация и сопровождение бизнес-миссий для предпринимателей, компенсации части экспортных расходов оказались эффективными", - отметил Глеб Никитин.

Глава региона напомнил, что с 2018 года Нижегородская область стала пилотным регионом, где стартовала совместная с Российским экспортным центром (РЭЦ) программа акселерации (выращивания) экспортеров. "Участникам этой программы стали более 20 нижегородских компаний, для каждой из них специалистами РЭЦ составлена индивидуальная дорожная карта развития производства экспортно ориентированной продукции, выхода на зарубежные рынки, включающая персональный набор необходимых мер поддержки", - сообщил Глеб Никитин.

"Рост экспорта – это не только показатель качества продукции наших предприятий, их конкурентоспособности на внешнем рынке. Это, что очень для нас важно, дополнительные доходы бизнеса, а значит, и возможность расширять производство, повышать зарплаты сотрудников, создавать новые рабочие места", - добавил губернатор.

По данным регионального минпрома, объем экспорта Нижегородской области составил $3,2 млрд по итогам 9 месяцев 2019 года.

Напомним, более 30 заявок от 28 нижегородских предприятий, реализующих корпоративные программы повышения конкурентоспособности, получат господдержку почти на 75 млрд рублей в рамках нацпроекта "Международная кооперация и экспорт". По этому показателю Нижегородская область вошла в пятерку регионов-лидеров России.

Напомним также, что в 2019 году по решению Глеба Никитина Нижегородская область начала работу по нацпроекту "Международная кооперация и экспорт". В рамках нацпроекта планируется увеличить несырьевой неэнергетический экспорт с $4 млрд в 2018 году до не менее чем $5,2 млрд в 2024 году.

Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин специальным указом поставил перед правительством цели, достичь которых надо до 2024 года. Для этого были разработаны национальные проекты по 12 направлениям социально-экономического развития.

По словам Владимира Путина, "12 национальных проектов – это, прежде всего, информация для бизнеса о том, где и что государство будет делать, куда оно вложит ресурсы и какие условия создаст для частной инициативы".