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Происшествия

Уголовное дело возбуждено после отравления семьи из Сергача угарным газом

27 ноября 2019 17:02  [75] Происшествия

Уголовное дело возбуждено после отравления семьи из Сергача угарным газом. Как сообщили в прокуратуре Нижегородской области 27 ноября 2019 года, ранее была проведена проверка по факту отравления газом в многоквартирном доме в пос. Юбилейный.

Прокуратурой выявлены нарушения законодательства при выполнении работ по проверке вентиляционных каналов.

Установлено, что ООО "Строй+" в рамках заключенного с ТСЖ "Мастер" договора на оказание услуг обязался выполнять проверку дымоходов и вентиляционных каналов с оформлением акта обследования, а также проводить технический инструктаж по обслуживанию и использованию дымоходов и вентиляционных каналов. Исполнителем договора оформлен акт проверки и очистки дымовых каналов многоквартирного дома на пос. Юбилейном, согласно которого они могут быть допущены к эксплуатации.

В октябре этого года в Сергачскую районную больницу с признаками отравления угарным газом поступили 22–летняя мать и ее 4-летняя дочь, проживавшие в одной из квартир дома.

Установлено, что отравление произошло по причине отсутствия надлежащей вентиляции в квартире при использовании газовой колонки.

По результатам проверки прокурором материалы проверки направлены в следственный орган для решения вопроса об уголовном преследовании.

Следователь Сергачского межрайонного следственного отдела СУ СК России по Нижегородской области возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

Расследование уголовного дела находится на контроле межрайонного прокурора.

Ранее сообщалось, что прокуратура и СУ СК проверяют обстоятельства отравления школьников в Вадском районе. Следователи полагают, что ЧП произошло из-за выброса примеси для определения запаха газа на расположенной рядом со школой газораспределительной станции.

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