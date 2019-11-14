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Общество

Прокуратура проверяет обстоятельства отравления школьников в Вадском районе

25 ноября 2019 16:29  [63] Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

Прокуратура Нижегородской области проверяет обстоятельства отравления школьников в Вадском районе. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

25 ноября 2019 года в Вадскую ЦРБ из местной школы доставили 44 человека, из которых 43 — дети и один — взрослый.

После этого прокуратура области организовала проверку соблюдения действующего законодательства по факту отравления школьников.

Региональное СУ СК РФ также выясняет обстоятельства произошедшего. Следователи полагают, что ЧП произошло из-за выброса примеси для определения запаха газа на расположенной рядом со школой газораспределительной станции.

Глава министерства энергетики и ЖКХ Нижегородской области Андрей Чертков в свою очередь сказал, что предварительной причиной отравления детей в Вадской школе стала неправильная эксплуатация оборудования на станции. Он добавил, что станция находится в ведении "Газпром трансгаз Нижний Новгород".

Напомним, что по данным на 14:30 всех отравившихся уже выписали из больницы.

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