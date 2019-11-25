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Общество

Телекомпания "Волга" начала вещание в цифре на канале ОТР с 29 ноября

29 ноября 2019 09:09  [56] Общество

Нижегородская телекомпания "Волга" начала вещание в цифре на канале ОТР с 29 ноября 2019 года.

Ежедневно, с 6 и до 8 часов утра, а также с 17 до 19 часов вечера, будут выходить новостные выпуски и программы телекомпании "Волга": "Экипаж", "Послесловие", "Герои Волги" и другие.

Вещание начнется в рамках поручения правительства РФ о создании условий по доступности региональных каналов, не вошедших в цифровые мультиплексы.

Обязательные к распространению региональные каналы ("Волга" входит в их число) получили возможность вещания в первом цифровом мультиплексе на канале Общественное телевидение России.

Отметим, что в полном объеме телекомпания "Волга" вещает на 21-ой кнопке во всех сетях кабельного телевидения, на 7-ом метровом канале в Нижнем Новгороде, а также через спутниковое вещание "Орион Экспресс".

Ранее сообщалось, что "Волга" начнёт вещание в цифровом федеральном мультиплексе до конца года.

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