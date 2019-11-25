ЗС НО увеличило срок содержания безнадзорных животных в приютах в два раза

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Депутаты Законодательного собрания Нижегородской области поддержали во втором чтении изменения в закон "О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев". Об этом сообщает корреспондент, присутствующий на заседании 28 ноября 2019 года.
Изменения предусматривают увеличение срока содержания безнадзорных животных в приютах с 10 до 20 дней.
"Принятие законопроекта не повлечет дополнительных финансовых затрат на увеличение содержания животных в приютах. Дело в том, что бездомных кошек и собак с каждым годом становится все меньше. А это, в свою очередь, является результатом действия областного законодательства в данной сфере", - отмечал ранее председатель комитета по агропромышленному комплексу Игорь Тюрин.
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