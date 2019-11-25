Бюджет Нижегородской области на 2020 год принят в I чтении Экономика

Фото: Юлия Горшкова

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Депутаты Законодательного собрания Нижегородской области приняли бюджет региона на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов в I чтении. Об этом сообщает корреспондент, присутствующий на заседании 28 ноября 2019 года.

Как пояснила министр финансов Нижегородской области Ольга Сулима, бюджет формировался, исходя из поручений президента и правительства, а также бюджетной и налоговой политики.

Областной бюджет на все три года сформирован бездефицитным.

В 2020 году планируемые доходы и расходы составят 182,2 млрд рублей (110,5% к бюджету 2019 года). В 2021 году эти показатели планируются на уровне 188,8 млрд рублей, в 2022 году — в объеме 191,4 млрд рублей.

Безвозмездные поступления на 2020 год прогнозируются в сумме 30,7 млрд рублей, на 2021 год – 26,9 млрд рублей, на 2022 год – 20,6 млрд рублей.

Нецелевая финансовая помощь составит 13,9 млрд рублей.

Расходы бюджета области на 2020-2022 гг. сформированы на основе 34 государственных программ. В 2020 году программные расходы составят 174,3 млрд рублей или 95,7% от общего объема расходов, непрограммные расходы – 7,8 млрд рублей или 4,3% от общего объема расходов.

Основную часть составляют расходы на реализацию следующих государственных программ:

"Развитие образования Нижегородской области" – 42,4 млрд рублей (в 2019 году - 38,3 млрд рублей);

"Социальная поддержка граждан Нижегородской области" – 32,6 млрд рублей (в 2019 году 30,7 млрд рублей) на 92 вида социальных выплат;

"Развитие здравоохранения Нижегородской области" – 28,8 млрд рублей (в 2019 году 26,9 млрд рублей);

"Развитие транспортной системы Нижегородской области" – 21,3 млрд рублей (в 2019 году - 18,6 млрд рублей).