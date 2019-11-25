Доходы областного бюджета в 2019 году увеличены на 1,4 млрд рублей. На что пойдут средства? Экономика

Фото: НИА Нижний Новгород

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Законодательное собрание Нижегородской области приняло в двух чтениях изменения в закон "Об областном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов". Об этом сообщает корреспондент, присутствующий на заседании ЗС НО 28 ноября.

Как сообщила министр финансов Нижегородской области Ольга Сулима, налоговые доходы областного бюджета увеличены на 730 млн рублей в связи со значительным увеличением поступлений налога на прибыль организаций и налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения.

Также безвозмездные поступления из федерального бюджета выросли более чем на 900 млн рублей.

В связи с этим планируется увеличение расходов:

- 381,8 млн рублей выделено на увеличение заработной платы "указных" категорий работников бюджетной сферы в целях сохранения целевых показателей в условиях повышения средней заработной платы от трудовой деятельности по региону до 31 780 рублей;

- 185,8 млн рублей – на финансирование полномочий по обеспечению лекарственными препаратами и медицинскими изделиями льготных категорий граждан;

- 113,3 млн рублей будет направлено на технологическое присоединение к инженерным сетям и подготовку территории строительства Ледового дворца на Стрелке;

- 106,5 млн рублей – на возмещение транспортным предприятиям выпадающих доходов, возникающих от перевозки льготных категорий граждан, учащихся, студентов.

За счет средств федерального бюджета будут увеличены расходы:

- 364,7 млн рублей на развитие информационно-телекоммуникационной инфраструктуры объектов общеобразовательных организаций;

- 283 млн рублей – на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая фермерские хозяйства, а также на реализацию мероприятий по поддержке молодежного предпринимательства;

- 97,9 млн рублей – на реализацию мероприятий по устойчивому развитию сельских территорий;

- 55,9 млн рублей – на ежемесячные выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка.

С учетом изменений параметры областного бюджета на 2019 год составляют: доходы -177,8 млрд рублей, расходы - 189,2 млрд рублей, дефицит - 11,4 млрд рублей.