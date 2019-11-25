"ЕР" всегда стремится ответить на вопросы широкого пласта населения, но это происходит неубедительно", - Сергей Мощенков Политика

Заседание эксперт-клуба "Комсомольской правды – Нижний Новгород"" "ОколоКремля" на тему "Новые вызовы для партии “Единая Россия” в Нижегородской области" прошло 27 ноября 2019 года.

Политтехнолог Сергей Мощенков оценил будущее партии власти в целом, и конкретно в Нижегородском регионе. Он отметил, что когда партия берет на себя обязательства за все хорошее, она "навешивает на себя и плохое", ведь отвечать необходимо за все, в том числе и за негатив.

"Единая Россия" берет на себя ответственность за все, и для нее нет какой-то ключевой доминанты. Не с точки зрения идеологии, а с точки зрения направления. Если мы возьмем, например, деятельность оппозиционных партий, в том числе в рамках избирательных кампаний или за ее пределами, они всегда выбирают одну, доминантную тему и больше не обсуждают никаких проблем. Представители партии "ЕР" всегда стремятся ответить на вопросы широкого пласта населения. Но это либо происходит неубедительно, к сожалению, либо в этом и кроется одна из ошибок, которые приводят к невысоким результатам. На любого супергероя должен существовать суперантигерой. Партия должна определиться, какую сверхзадачу на предстоящий период до 2021 года будет решать. Нас ждет целая сеть муниципальных кампаний, они будут очень подвижные. В Нижнем Новгороде нас тоже ждет масса сюрпризов ", - заметил он.

"Как будет выглядеть разделение именно в Нижегородской области или участие губернатора в партийной жизни, тоже довольно сложно сказать. Потому что губернатор – это исполнительная власть, самого себя контролировать довольно сложно", - добавил он.

Напомним, губернатор региона Глеб Никитин был избран секретарем НРО партии "Единая Россия" 14 ноября этого года.