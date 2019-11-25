"Единая Россия" контролирует ситуацию в дзержинской школе №35, стены которой покрылась трещинами Общество

Фото: Пресс-служба НРО "Единая Россия"

"Единая Россия" контролирует ситуацию в дзержинской школе №35, стены которой покрылась трещинами. Об этом сообщает пресс-служба партии.

Секретарь местного отделения "Единой России" Дзержинска Сергей Попов, представители администрации и исполнительного комитета партии провели выездное совещание в школе №35. Они осмотрели здание и те помещения, которые имеют повреждения.

Напомним, 6 ноября учебный процесс в школе был прерван из-за появления трещин снаружи и внутри здания образовательного учреждения. В соответствии с актом технического осмотра строительных конструкций 12 ноября была приостановлена эксплуатация одного из блоков здания, где были обнаружены повреждения.

Однако родители учеников и сейчас выражают обеспокоенность, ссылаясь на появление новых трещин.

"Мы с коллегами выехали посмотреть, насколько администрация отрабатывает ситуацию. В школе есть повреждения, вызванные подвижками фундамента. При этом, те помещения, в которых появились трещины, сейчас освобождены от детей и персонала, все огорожено. По заключению специалистов, та часть школы, где продолжается образовательный процесс, пригодна для обучения", - прокомментировал Сергей Попов.

О мерах, которые предпринимаются администрацией города и руководством образовательного учреждения для стабилизации ситуации рассказали заместитель главы администрации Ольга Жаворонкова и директор школы Татьяна Гусева.

Они пояснили, что на трещины установлены маяки, ежедневный мониторинг которых проводится лицензированной организацией. Сейчас ведутся геологическое, карстологическое и геодезическое обследования, их результаты станут известны 10 декабря.

Татьяна Гусева рассказала, что пострадал тот блок, где занимались ученики 1-4 классов. К настоящему моменту 62 ученика уже переведены в другие школы, а с сегодняшнего дня все начальные классы будут обучаться в здании школы №24. Уже заключен договор на работы по усилению строительных конструкций здания школы, в рамках которого будут сделаны стяжки стен перекрытий и укреплен фундамент. Проект необходимых мероприятий уже подготовлен.

Как подчеркнула Ольга Жаворонкова, для того, чтобы исключить риски, работы будут выполняться в пустом здании - упор будет сделан на выходные и каникулы.

"Безопасность детей отслеживается и обеспечивается. После получения необходимых заключений по результатам обследований на основании проекта будут выполняться работы по восстановлению несущей способности конструкции и функционирования здания в целом. В дальнейшем мы будем в плотном контакте с администрацией отслеживать ситуацию и внимательно контролировать результаты проводимых мероприятий", - отметил по итогам выездного совещания Сергей Попов.