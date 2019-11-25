Нижний Новгород станет центральной площадкой подведения итогов фестиваля "Театральное Приволжье". Об этом сообщает министерство культуры Нижегородской области.
Победители конкурса будут названы 30 ноября 2019 года. К трансляции из здания Нижегородского государственного академического театра оперы и балета им. А.С.Пушкина подключатся студии всех субъектов ПФО.
Трансляция начнется в 13:00 на сайте проекта театральноеприволжье.рф. Именно в это время заканчивается финальное голосование, которое начнется в 13:00 29 ноября 2019 года. В этот день в 15:30 в актовом зале Института филологии и журналистики ННГУ им.Лобачевского пройдет творческая встреча с председателем нижегородского жюри фестиваля "Театральное Приволжье", директором и художественным руководителем Центра театрального мастерства Евгением Пыхтиным. В мероприятии также примут участие актёры нижегородских театров, которые проведут мастер-классы для студентов нижегородских вузов, состоящих в театральных коллективах своих образовательных организаций.
Чтобы отдать голос за понравившийся спектакль, необходимо будет позвонить по номеру 8 (800) 350-35-43. Каждой постановке присвоен порядковый номер (от 1 до 14 — в номинации студенческих спектаклей, от 15 до 28 – в номинации школьных спектаклей). Проголосовать за постановку своего региона нельзя.
При формировании итоговых рейтингов в каждом субъекте будет учтено также и мнение экспертного жюри. Оценки профессионалов суммируются с итогами народного голосования в соотношении 50 на 50. Подробный механизм определения победителей размещен на сайте фестиваля во вкладке "Голосование".
Как сообщалось ранее, проект "Театральное Приволжье" проходит в рамках объявленного президентом России Владимиром Путиным Года театра. Старт конкурсу в марте 2019 года дали полномочный представитель президента РФ в ПФО Игорь Комаров и губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. Во всех субъектах ПФО прошли муниципальные и региональные этапы, где были определены победители в номинациях школьных и студенческих театров.
В Нижегородской области в номинации школьных театров победителем была признана молодёжная студия "START UP" Шарангского районного Дома культуры с драматической постановкой "Остров 13", а в номинации студенческих театров первое место занял "Народный" театр миниатюр "Зеркало" Дворца культуры города Заволжье со спектаклем по пьесе Нила Саймона "Дураки". Эти коллективы и представляют Нижегородский регион на окружном этапе фестиваля "Театральное Приволжье".
30 ноября 2019 года в ходе трансляции из Нижнего Новгорода будут объявлены победители фестиваля "Театральное Приволжье" в номинациях "Лучший спектакль", "Лучшая режиссерская работа", "Лучший актер" и "Лучшая актриса".
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