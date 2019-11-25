Нижний Новгород станет центральной площадкой подведения итогов фестиваля "Театральное Приволжье" Общество

Нижний Новгород станет центральной площадкой подведения итогов фестиваля "Театральное Приволжье". Об этом сообщает министерство культуры Нижегородской области.

Победители конкурса будут названы 30 ноября 2019 года. К трансляции из здания Нижегородского государственного академического театра оперы и балета им. А.С.Пушкина подключатся студии всех субъектов ПФО.

Трансляция начнется в 13:00 на сайте проекта театральноеприволжье.рф. Именно в это время заканчивается финальное голосование, которое начнется в 13:00 29 ноября 2019 года. В этот день в 15:30 в актовом зале Института филологии и журналистики ННГУ им.Лобачевского пройдет творческая встреча с председателем нижегородского жюри фестиваля "Театральное Приволжье", директором и художественным руководителем Центра театрального мастерства Евгением Пыхтиным. В мероприятии также примут участие актёры нижегородских театров, которые проведут мастер-классы для студентов нижегородских вузов, состоящих в театральных коллективах своих образовательных организаций.

Чтобы отдать голос за понравившийся спектакль, необходимо будет позвонить по номеру 8 (800) 350-35-43. Каждой постановке присвоен порядковый номер (от 1 до 14 — в номинации студенческих спектаклей, от 15 до 28 – в номинации школьных спектаклей). Проголосовать за постановку своего региона нельзя.

При формировании итоговых рейтингов в каждом субъекте будет учтено также и мнение экспертного жюри. Оценки профессионалов суммируются с итогами народного голосования в соотношении 50 на 50. Подробный механизм определения победителей размещен на сайте фестиваля во вкладке "Голосование".

Как сообщалось ранее, проект "Театральное Приволжье" проходит в рамках объявленного президентом России Владимиром Путиным Года театра. Старт конкурсу в марте 2019 года дали полномочный представитель президента РФ в ПФО Игорь Комаров и губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. Во всех субъектах ПФО прошли муниципальные и региональные этапы, где были определены победители в номинациях школьных и студенческих театров.

В Нижегородской области в номинации школьных театров победителем была признана молодёжная студия "START UP" Шарангского районного Дома культуры с драматической постановкой "Остров 13", а в номинации студенческих театров первое место занял "Народный" театр миниатюр "Зеркало" Дворца культуры города Заволжье со спектаклем по пьесе Нила Саймона "Дураки". Эти коллективы и представляют Нижегородский регион на окружном этапе фестиваля "Театральное Приволжье".

30 ноября 2019 года в ходе трансляции из Нижнего Новгорода будут объявлены победители фестиваля "Театральное Приволжье" в номинациях "Лучший спектакль", "Лучшая режиссерская работа", "Лучший актер" и "Лучшая актриса".