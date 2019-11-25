Более 150 студентов ННГУ пришли на встречу с Дмитрием Сватковским Общество

Фото: Пресс-служба Дмитрия Сватковского

Депутат Государственной Думы РФ Дмитрий Сватковский встретился со студентами ННГУ имени Н.И.Лобачевского. Об этом сообщает пресс-служба депутата.

В ходе встречи депутат рассказал о своей спортивной карьере, профессиональном пути после спорта и работе в Государственной Думе, а также ответил на многие вопросы.

Как сообщила начальник управления молодежной политики университета Елена Чуманкина, первоначально планировалось, что во встрече примут участие около 70 студентов, но в итоге на мероприятие пришло более 150 человек – это студенты-журналисты, активисты, студенты института экономики и предпринимательства, факультета физической культуры и спорта.

По словам Дмитрия Сватковского, такие встречи помогают понять настроение молодых ребят, дают обратную связь.

"Очень понравилось, что было много острых вопросов, особо выделю социальную тематику. Чем выше запрос у молодежи на социальную справедливость, тем больше власть должна ему соответствовать. Надеюсь, я смог ответить на вопросы ребят, но и для себя многое почерпнул. Получилась интересная и поучительная для меня беседа", - сказал депутат.

Проректор по социальным вопросам и взаимодействию с работодателями ННГУ имени Н.И.Лобачевского Татьяна Беспалова отметила искреннюю обстановку на встрече.

"Студенческая аудитория не самая благотворная, было много жестких вопросов. Дмитрий Сватковский не старался быть искренним, а был таковым. То, что студенты не расходились долгое время, говорит о том, встреча понравилась нашим учащимся", - пояснила она.

Как отметила студентка Анна Дырда, депутат предстал перед ней разносторонним и открытым человеком: "Дмитрий Сватковский ответил на все вопросы, поделился не только своим профессиональным опытом, но и рассказал историю своей жизни. Я ожидала встречи с политиком, который говорит заученными фразами, а пообщалась с обычным человеком".

"Приятно, что Дмитрий Сватковский пришел в университет с открытой душой. Его откровенный рассказ о своей профессиональной деятельности, спортивной карьере будет полезен студентам", - заключила Елена Чуманкина.

СПРАВКА:

Дмитрий Сватковский - депутат Государственной Думы РФ от Нижегородской области по одномандатному округу №129 (фракция "Единая Россия"). В состав округа входит 13 районов Нижегородской области (Большемурашкинский, Большеболдинский, Бутурлинский, Воротынский, Гагинский, Княгининский, Краснооктябрьский, Кстовский, Лысковский, Пильнинский, Сергачский, Сеченовский, Спасский районы), а также Советский и Нижегородский районы Нижнего Новгорода.