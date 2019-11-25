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Экономика

"Т Плюс" обеспечит паром производственную площадку ЛУКОЙЛа

28 ноября 2019 15:28  [23] Экономика

ПАО "Т Плюс" обеспечит текущую и перспективную потребность ООО "ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез" в паре общим объемом 8,5 млн Гкал. Соответствующее соглашение подписали генеральный директор Т Плюс Андрей Вагнер и генеральный директор "ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез" Андрей Богданов, пояснили в пресс-службе "Т Плюс".

Завод "ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез" расположен в Кстове и является крупнейшим потребителем тепловой энергии. Новогорьковская ТЭЦ "Т Плюс" также находится в Кстове.

В "Т Плюс" отметили, что долгосрочный договор теплоснабжения производства стал одним из крупнейших аналогичных соглашений, заключенных в России.

Договор предусматривает параллельное развитие теплоисточника и производства. С запуском на "ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез" нового комплекса переработки нефтяных остатков потребность завода в паре увеличится. К этому времени "Т Плюс" проведет работы по увеличению полезного отпуска и повышению надежности поставок с Новогорьковской ТЭЦ, чтобы удовлетворить возрастающий спрос на теплоноситель.

"Долгосрочные отношения поставщика и крупного потребителя – это максимально взаимовыгодный формат работы. Мы клиентоориентированы и можем развивать теплоисточник под потребности партнеров", - заявил Андрей Вагнер.

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