"Важный урок пока не очень выучен "Единой Россией", - Андрей Дахин Политика

Заседание эксперт-клуба "Комсомольской правды – Нижний Новгород"" "ОколоКремля" на тему "Новые вызовы для партии "Единая Россия" в Нижегородской области" прошло 27 ноября 2019 года. Завкафедры философии и политологии НИУ РАНХиГС Андрей Дахин считает, что гражданская активность растет – и это должны использовать партии.

По мнению политолога, когда губернаторы стали секретарями отделений "Единой России", в субъекты вернулись их политические функции.

"В 2011 году завершился этап внедрения технологий проектного управления, но закончился он посткризисными выборами. Это важный урок, который пока не очень выучен "Единой Россией", на мой взгляд. А смысл урока в том, что нацпроекты и идея модернизации существенно активизировали поле гражданской активности, возникли активные ожидания новых вещей. Политический спрос на всем этом деле поднялся, стал разогретым. И когда он пришел в большой политический магазин под названием "выборы", он увидел, что выбрать там нечего – лица все те же. В итоге это несовпадение спроса, разогретого текущей политикой, и то, что было предложено, дало постэлекторальный кризис, на который власти отреагировали мерами расширения и стимулирования рынка и мерами ограничения", - считает политолог.

"Но в дальнейшей перспективе я не вижу выученного урока. Я не беру выборы 2016 года, потому что там существенным компонентом был фактор Крыма, его переход в Россию. Уровень гражданской активности увеличивается, просто в другом сегменте. Посмотрите, все нацпроекты – это фактически стимулирование гражданской активности к демократии участия. Стратегия, заявленная на 2024 год, говорит, что 30% населения должно активно участвовать в политике. Это ориентир, к которому движется паровоз большой политики. И возникает вопрос: а "Единая Россия" готова действовать в поле активной гражданской позиции? Нижегородские выборы показали, что скорее нет, чем да. Потому что наша планка явки была очень низкой. Стратегия партии была выстроена под низкую планку явки и гражданской позиции. А если смоделируем: планка активности выросла в 2-3 раза. Есть готовая стратегия, как конвертировать эту активность? У меня пока ощущение, что ясного понимания и формул, как это сделать, нет. А, на мой взгляд, это важная вещь", - добавил Андрей Дахин.

"Что касается передачи ряду губернаторов функции секретарей "Единой России". Я в этом вижу политический жест. То есть возвращение на уровень субъектов федерации политической функции губернаторов. Если до сих пор мы понимали, что губернатор – это такой технократ, и он дистанцируется от политики, то вот это решение я рассматриваю как возвращение политики на уровень субъекта федерации в новом формате. И задачи, которые здесь решаются, это, конечно, создание форматирования поля региональной политики и встраивание туда партии "Единая Россия". В этом плане, мне кажется, задача губернатора достаточно сложная, потому что он должен видеть структуру региональной публичной политики и считать ее некой частью своей работы, строить не только мосты, но и вести партийное строительство. Лучше, если умеет и то, и другое", - резюмировал политолог.