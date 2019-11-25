Закон о выходном дне 31 декабря внесен в Госдуму Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

Группа депутатов от фракции ЛДПР внесла в Госдуму законопроект, которым предлагается перенести один из выходных дней в году на 31 декабря. Текст инициативы и пояснительную записку 28 ноября распространила пресс-служба одного из авторов законопроекта, главы думского комитета по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослава Нилова.

"Если 31 декабря выпадает на рабочий день, работники редко выполняют свои трудовые функции в полном объеме, поскольку занимаются подготовкой к празднованию Нового года", - говорится в тексте пресс-релиза.

Авторы считают, что в случае совпадения выходного и нерабочего праздничного дней правительство РФ может перенести выходные дни на другие даты. При этом общее количество нерабочих праздничных дней сохранится в том же объеме, как это установлено Трудовым кодексом РФ.

"Предлагаемый перенос выходного дня на 31 декабря позволит работникам и работодателям более рационально использовать выходные и нерабочие праздничные дни, а также соблюсти баланс интересов между работниками, работодателями и профсоюзами", - считают инициаторы законопроекта.

Напомним, что новогодние каникулы в России продлятся с 1 по 8 января (среда) 2020 года включительно; таким образом, после новогоднего праздника жителей страны ждет двухдневная рабочая неделя.

Последняя рабочая неделя в этом году тоже для некоторых будет двухдневной: понедельник - 30 декабря, и вторник - 31 декабря. При этом 31 декабря россияне могут получить в качестве выходного дня, но лишь по договоренности с работодателем. А в целом этот рабочий день, как предпраздничный, сокращен на 1 час.