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Общество

Старост будут назначать в сельских населенных пунктах Нижнего Новгорода

28 ноября 2019 18:07  [53] Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Старост будут назначать в сельских населенных пунктах Нижнего Новгорода. Такое решение приняли депутаты Гордумы на ноябрьском заседании.

Начальник правового управления думы Ирина Маслова представила положение "о старосте сельского населенного пункта, входящего в состав г.о. Нижний Новгород".

Согласно документу, старосты будут назначаться Гордумой сроком на пять лет. Работу старост будут вознаграждть ежемесячными выплатами.

Старосты станут посредниками между населением и органами местного самоуправления, муниципальными предприятиями и учреждениями. В частности, они наделяются полномочиями направлять властям обращения и предложения, в том числе в виде проектов муниципальных правовых актов. Также старосты будут участвовать в организации публичных слушаний и общественных обсуждений и информировании органов власти об угрозе или возможности ЧС.

Положение было принято в первом чтении, поскольку в настоящее время не определен размер вознаграждения.

Отметим, что в настоящий момент в состав г.о. город Нижний Новгород входит 12 сельских пунктов, а после вступления в силу закона о присоединении Новинского сельсовета их будет 15.

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