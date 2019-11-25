Депутаты ЗС НО приняли закон о присоединении Новинок Богородского района к Нижнему Новгороду Общество

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НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Депутаты Законодательного собрания Нижегородской области приняли в двух чтениях закон о преобразовании Новинского сельсовета Богородского района и городского округа город Нижний Новгород, а также о внесении необходимых изменений в отдельные региональные законы. Об этом сообщает корреспондент, присутствовавший на заседании 28 ноября 2019 года.

"Фактически, сегодня мы решили, что объединению Новинок с Нижним Новгородом быть. После того как закон будет подписан и опубликован, он вступит в законную силу. Теперь мы говорим, о том, как это объединение должно произойти, учитывая беспокойство граждан", - пояснила журналистам заместитель председателя Законодательного собрания Нижегородской области Ольга Щетинина.

В ходе обсуждения законопроекта участниками заседания были рассмотрены такие темы, как тарифы на коммунальные услуги, транспортное обслуживание, развитие здравоохранения, образования. По итогам депутаты рекомендовали органам МСУ утвердить "дорожную карту" для обеспечения дальнейшего развития поселения.

Как заявила Ольга Щетинина, в настоящее время администрации Нижнего Новгорода и Новинского сельсовета "активно решают все, включая бытовые, вопросы, с которыми могут столкнуться жители Новинок после присоединения".

"Я могу всех в этом отношении полностью заверить: несмотря на то, что закон принят одномоментно, вопросы будут решаться постепенно. Ответы на многие вопросы у нас уже есть. Так, жители Новинского сельсовета интересовались, как будет организовано обучение детей, которые посещают школы на территории других поселений Богородского района. Никто детей среди учебного года срывать с места не будет. Вместе с родителями будет решаться, как комфортнее детям", - сказала она.

Также Ольга Щетинина отметила, что малоимущие школьники Новинок после присоединения начнут пользоваться льготами, которые сейчас приняты в Нижнем Новгороде.

"Очевидно, что наряду с подробным обсуждением законопроекта администрации города нужно вести разъяснительную работу с населением. А именно, что конкретно дает объединение населенных пунктов", - добавил заместитель председателя комитета Законодательного собрания по вопросам государственной власти области, местного самоуправления и регламенту Валерий Антипов.

Напомним, что инициатором законопроекта выступил глава Нижнего Новгорода Владимир Панов. Депутаты думы Нижнего Новгорода поддержали присоединение в сентябре.

Территория площадью 48 тысяч кв.м. будет присоединена к Приокскому району. Там в настоящее время проживает 11 тысяч жителей.

Ранее сообщалось, что размер налогов для жителей Новинок, в случае присоединения к Нижнему Новгороду, останется на том же уровне или уменьшится. В частности, изменится ставка налога на имущество физических лиц. Так, говоря о имуществе до 10 млн рублей, ставка с 0,3% снизится до 0,1%. На имущество стоимостью от 10 до 50 млн рублей ставка снизится более, чем на 30%; свыше 50 млн рублей - не изменится. Ставка земельного налога не изменится, ставка налога на вмененный доход - уменьшится.