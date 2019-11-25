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Политика

"Сейчас все должны взять волю в кулак и решить вопрос по исполнению нацпроектов", - Глеб Никитин

29 ноября 2019 09:46  [133] Политика

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в ходе совещания 27 ноября 2019 года с главами МСУ напомнил о сроках и ответственности за реализацию национальных проектов. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

"Есть стандартная отчетная форма паспортов реализации национальных проектов, которая позволяет быстро свести данные. К 20 декабря я должен получить от вас этот документ. Сейчас все должны взять руки, ноги и волю в кулак и решить вопрос", - отметил Глеб Никитин, имея в виду необходимость мобилизации для исполнения нацпроектов.

Напомним, по поручению главы региона до середины декабря в муниципальных районах и городских округах Нижегородской области должны быть проведены заседания, в ходе которых представители областного правительства совместно с представителями на местах оценят итоги исполнения национальных проектов в 2019 году.

Исполнение может быть признано надлежащим, удовлетворительным или неудовлетворительным.

"Свою оценку получит каждый муниципалитет или городской округ. Если она окажется неудовлетворительной, то будут приняты самые жесткие решения. Буду последовательным в этом вопросе, даже если самому будет некомфортно", - заявил Глеб Никитин.

Согласно поручению главы региона, качество исполнения национального проекта признается неудовлетворительным при недостижении целевых показателей проекта в части кассового исполнения или нарушении сроков ввода объектов без объективных причин и оснований.

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