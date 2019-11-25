Коллекция Черных Пятниц для тех, кто планирует пляжный отдых зимой

Где насладиться морем и солнцем, если долгожданный отпуск выпал на зимний месяц? В России уже метели и морозы, в Европе тоже вот-вот наступит снежная зима. Даже в Турции и Тунисе всего 10-15 градусов тепла.



Конечно, в европейских и турецких отелях и в такое время года можно отлично отдохнуть, посмотреть достопримечательности и поплавать в бассейне. Но хочется любоваться пышной зеленью, принимать солнечные ванны и качаться на волнах. К счастью, есть немало уголков на планете, где все это возможно круглый год. А неделя Черной Пятницы позволит еще и сэкономить до 65% от официальных цен на туры.





Итак, где зимой найти место под солнцем?



Таиланд

Сюда российские путешественники давно «протоптали дорогу», однако Страна Улыбок не растеряла своей привлекательности. Сегодня Таиланд — одно из самых экзотических и доступных мест отдыха. Там тепло и солнечно круглый год, но самый благоприятный период — с октября по март, когда нет дождей. В Таиланде можно весело отметить рождественские и новогодние праздники. Увидеть, как тайцы празднуют свой национальный Новый год — Сонгкран.



Морские купания, обилие экзотических фруктов и шумные пляжные вечеринки — далеко не все удовольствия, которые ждут путешественников в Таиланде. Там можно познакомиться с богатой культурой этой далекой страны, увидеть много интересных достопримечательностей.

Курорты Таиланда, участвующие в распродаже:

Пхукет Самуи Паттайя



Вьетнам

Туристическая инфраструктура во Вьетнаме пока не так хорошо развита, как в Таиланде. Но количество туристов, посетивших эту не менее экзотическую страну, с каждым годом все больше. Это объясняется тем, что во Вьетнаме тоже есть ласковое море и чистые белоснежные пляжи, изумрудные джунгли, интересные памятники культуры и масса развлечений. И все это по более доступным ценам.

Курорты Вьетнама, участвующие в распродаже:

Нячанг Фантьет Фукуок



Египет

В Египет можно летать на отдых в любое время, однако в летние месяцы воздух там прогревается до 35-40°C в тени. Но зимой погода на египетских курортах становится более комфортной для россиян — температура воздуха и воды в море держится на отметке 20-25°C.



Если вам не по душе многочасовой перелет в Таиланд или Вьетнам, почему бы зимой не побывать в стране пирамид и не поплескаться в Красном море?

Курорты Египта, участвующие в распродаже:

Хургада Шарм-Эль-Шейх Эль-Гуна





ОАЭ

Лучший отдых в Объединенных Арабских Эмиратах — с сентября по май. Туризм в этой стране очень хорошо развит, к услугам отдыхающих — роскошные отели, благоустроенные пляжи, отличный шопинг. Но даже если вы не планировали ничего покупать, по местным гипермаркетам и торговым центрам стоит просто прогуляться. Как по музеям.

Следует знать, что в этой мусульманской стране очень строгие нравы. Одиноким девушкам могут отказать в визе.

В Арабских Эмиратах действует много запретов, за нарушение которых могут выписать огромный штраф и даже арестовать.

Нельзя ходить в недостаточно скромных купальниках на пляже, а по улицам — в слишком открытой одежде. Нельзя курить, распивать спиртные напитки, обниматься и целоваться в общественных местах.

Запрещено фотографировать местных жителей, частную собственность в виде дворцов и красивых зданий. Нельзя обращаться к местным женщинам даже для того, чтобы спросить дорогу.

Несмотря на это, в ОАЭ вам обеспечат комфортный и безопасный отдых.

Курорты в Эмиратах, участвующие в распродаже:

Дубай Абу-Даби Фуджейра



Индия, Гоа

Многие видели в детстве красочные индийские фильмы. Теперь можно запросто оказаться «по ту сторону экрана», потрогать руками красивейшие древние памятники, увидеть пышную природу, солнечные пляжи и океан. Цены туров в Гоа на побережье доступны любой категории туристов после открытия прямого чартерного рейса из Москвы. Плюс питание и проживание в Индии стоят буквально копейки. Именно поэтому отдых в Гоа так облюбовали вольные путешественники. Молодые люди из многих стран приезжают туда на целый сезон, имея в кармане лишь несколько сотен долларов.



Лучше всего посещать Гоа с октября по март. Пик сезона приходится на ноябрь, декабрь и первые дни января, во время школьных и студенческих каникул.

Курорты Индии, участвующие в распродаже:

Северное Гоа Южное Гоа Керала



Малайзия

Отдохнуть в Малайзии — дорогое удовольствие, цены путевок начинаются с 3500 долларов. Видимо, такая цена объясняется тем, что это пока новое, не освоенное нашими туристами направление. Но если вы — бывалый путешественник, и готовы посетить эту страну под чутким руководством опытного турагента, это обойдется дешевле. В Малайзии можно прекрасно отдохнуть, располагая суммой от 300 долларов в неделю (на одного человека). Разумеется, стоимость авиабилетов сюда не входит. Вам предложат интересные экскурсии, дайвинг, эко-туризм, отдых на пляжах и отличный шопинг. Малайзия сегодня — высокоразвитая страна, с небоскребами и огромными торговыми центрами, где можно недорого приобрести фотоаппаратуру, одежду и обувь мировых брендов. В декабре бывает много распродаж, скидки достигают 70%.

Курорты Малайзии, участвующие в распродаже:

Борнео Лангкави Пенанг



Индонезия

Самое популярное место отдыха в Индонезии — это Бали. Невзирая на то, что зимой там очень влажно и жарко, на этом райском острове стоит побывать. Туры дорогие, но это и неудивительно — перелет из Москвы занимает целых 12 часов! Находясь в кресле самолета, вы пересечете экватор, а с трапа сойдете уже в южном полушарии.



На Бали сказочная природа. Можно вдоволь погреться под жарким солнцем, получить удовольствие от морских и сухопутных экскурсий, заняться серфингом и дайвингом, приобщиться к богатой культуре с величественными храмами и национальными танцами. Приветливые и гостеприимные жители Бали постараются сделать все, чтобы ваш отдых удался на славу.

Курорты острова Бали, участвующие в распродаже:

Кута Нуса Дуа Джимбаран





Доминикана

Эта карибская страна славится своими пляжами и отличным сервисом. Доминикана не так богата интересными историческими местами, но если у вас нет финансовых проблем, скучать в этой стране точно не придется. За ваши деньги вас будут обслуживать по высшему классу и ублажать изо всех сил, лишь бы вы захотели вернуться туда в следующий раз.



Стоимость тура высокая (опять же из-за долгого перелета), но и за сам отдых и мелкие услуги придется выложить немалые деньги. Но если вы хотите поднять свою самооценку, почувствовать себя важным человеком и повелителем, и при этом вам не жалко потратить 3000 долларов «на карманные расходы», то пакуйте чемоданы и летите в Доминикану. Это место просто создано для вас.

Курорты Доминиканы, участвующие в распродаже:

Пунта Кана Пуэрто Плата Ла Романа



Шри Ланка

К сожалению, наши соотечественники мало посещают эту страну. Однако и там можно круглый год купаться и загорать на первоклассных пляжах, заниматься морской рыбалкой и дайвингом, любоваться экзотическими растениями и водопадами в национальных парках. На острове полно современных отелей и древних достопримечательностей.



Во время зимнего сезона (с сентября по январь) советуем выбирать для отдыха курорты, расположенные на юго-западном побережье, поскольку на северо-востоке в это время идут дожди.

Курорты Шри-Ланки, участвующие в распродаже:

Бентота Берувелла Хиккадува



Куба

Тот, кто побывал на этом «острове свободы», возвращается туда вновь и вновь.Там есть на что посмотреть, много отличных пляжей. Кубинцы с особым уважением относятся к иностранным гостям. Но то, что поражает на Кубе больше всего — сверхнизкие цены. Даже по сравнению с россиянами местные жители очень бедны. В их глазах каждый турист, который ходит и покупает все, что нравится — настоящий богач. Отсюда такое почтительное отношение к приезжим.



Путевка на Кубу стоит порядка 3000 долларов, и львиная часть этих денег — это стоимость авиабилетов. А в остальном все отлично. В зимние месяцы там стоит прекрасная погода.

Курорты Кубы, участвующие в распродаже:

Варадеро Ольгин Кайо Коко

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