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Коллекция Черных Пятниц для тех, кто планирует пляжный отдых зимой

29 ноября 2019 11:46  [49]

Где насладиться морем и солнцем, если долгожданный отпуск выпал на зимний месяц? В России уже метели и морозы, в Европе тоже вот-вот наступит снежная зима. Даже в Турции и Тунисе всего 10-15 градусов тепла.

Конечно, в европейских и турецких отелях и в такое время года можно отлично отдохнуть, посмотреть достопримечательности и поплавать в бассейне. Но хочется любоваться пышной зеленью, принимать солнечные ванны и качаться на волнах. К счастью, есть немало уголков на планете, где все это возможно круглый год. А неделя Черной Пятницы позволит еще и сэкономить до 65% от официальных цен на туры.

Фото: Черная пятница, круиз из Дубаи на Новый год

Итак, где зимой найти место под солнцем?


Таиланд

Сюда российские путешественники давно «протоптали дорогу», однако Страна Улыбок не растеряла своей привлекательности. Сегодня Таиланд — одно из самых экзотических и доступных мест отдыха. Там тепло и солнечно круглый год, но самый благоприятный период — с октября по март, когда нет дождей. В Таиланде можно весело отметить рождественские и новогодние праздники. Увидеть, как тайцы празднуют свой национальный Новый год — Сонгкран.

Морские купания, обилие экзотических фруктов и шумные пляжные вечеринки — далеко не все удовольствия, которые ждут путешественников в Таиланде. Там можно познакомиться с богатой культурой этой далекой страны, увидеть много интересных достопримечательностей.

Курорты Таиланда, участвующие в распродаже:

Пхукет Самуи Паттайя

 


Вьетнам

Туристическая инфраструктура во Вьетнаме пока не так хорошо развита, как в Таиланде. Но количество туристов, посетивших эту не менее экзотическую страну, с каждым годом все больше. Это объясняется тем, что во Вьетнаме тоже есть ласковое море и чистые белоснежные пляжи, изумрудные джунгли, интересные памятники культуры и масса развлечений. И все это по более доступным ценам.

Курорты Вьетнама, участвующие в распродаже:

Нячанг Фантьет Фукуок


Египет

В Египет можно летать на отдых в любое время, однако в летние месяцы воздух там прогревается до 35-40°C в тени. Но зимой погода на египетских курортах становится более комфортной для россиян — температура воздуха и воды в море держится на отметке 20-25°C.

Если вам не по душе многочасовой перелет в Таиланд или Вьетнам, почему бы зимой не побывать в стране пирамид и не поплескаться в Красном море?

Курорты Египта, участвующие в распродаже:

Хургада Шарм-Эль-Шейх Эль-Гуна



ОАЭ

Лучший отдых в Объединенных Арабских Эмиратах — с сентября по май. Туризм в этой стране очень хорошо развит, к услугам отдыхающих — роскошные отели, благоустроенные пляжи, отличный шопинг. Но даже если вы не планировали ничего покупать, по местным гипермаркетам и торговым центрам стоит просто прогуляться. Как по музеям.

  • Следует знать, что в этой мусульманской стране очень строгие нравы. Одиноким девушкам могут отказать в визе.
  • В Арабских Эмиратах действует много запретов, за нарушение которых могут выписать огромный штраф и даже арестовать.
  • Нельзя ходить в недостаточно скромных купальниках на пляже, а по улицам — в слишком открытой одежде. Нельзя курить, распивать спиртные напитки, обниматься и целоваться в общественных местах.
  • Запрещено фотографировать местных жителей, частную собственность в виде дворцов и красивых зданий. Нельзя обращаться к местным женщинам даже для того, чтобы спросить дорогу.

Несмотря на это, в ОАЭ вам обеспечат комфортный и безопасный отдых.

Курорты в Эмиратах, участвующие в распродаже:

Дубай Абу-Даби Фуджейра

Фото: Черная Пятница, туры в Гоа со скидками прямым рейсом из Москвы


Индия, Гоа

Многие видели в детстве красочные индийские фильмы. Теперь можно запросто оказаться «по ту сторону экрана», потрогать руками красивейшие древние памятники, увидеть пышную природу, солнечные пляжи и океан. Цены туров в Гоа на побережье доступны любой категории туристов после открытия прямого чартерного рейса из Москвы. Плюс питание и проживание в Индии стоят буквально копейки. Именно поэтому отдых в Гоа так облюбовали вольные путешественники. Молодые люди из многих стран приезжают туда на целый сезон, имея в кармане лишь несколько сотен долларов.

Лучше всего посещать Гоа с октября по март. Пик сезона приходится на ноябрь, декабрь и первые дни января, во время школьных и студенческих каникул.

Курорты Индии, участвующие в распродаже:

Северное Гоа Южное Гоа Керала


Малайзия

  1. Отдохнуть в Малайзии — дорогое удовольствие, цены путевок начинаются с 3500 долларов. Видимо, такая цена объясняется тем, что это пока новое, не освоенное нашими туристами направление.
  2. Но если вы — бывалый путешественник, и готовы посетить эту страну под чутким руководством опытного турагента, это обойдется дешевле. В Малайзии можно прекрасно отдохнуть, располагая суммой от 300 долларов в неделю (на одного человека). Разумеется, стоимость авиабилетов сюда не входит.
  3. Вам предложат интересные экскурсии, дайвинг, эко-туризм, отдых на пляжах и отличный шопинг. Малайзия сегодня — высокоразвитая страна, с небоскребами и огромными торговыми центрами, где можно недорого приобрести фотоаппаратуру, одежду и обувь мировых брендов. В декабре бывает много распродаж, скидки достигают 70%.

 

Курорты Малайзии, участвующие в распродаже:

Борнео Лангкави Пенанг


Индонезия

Самое популярное место отдыха в Индонезии — это Бали. Невзирая на то, что зимой там очень влажно и жарко, на этом райском острове стоит побывать. Туры дорогие, но это и неудивительно — перелет из Москвы занимает целых 12 часов! Находясь в кресле самолета, вы пересечете экватор, а с трапа сойдете уже в южном полушарии.

На Бали сказочная природа. Можно вдоволь погреться под жарким солнцем, получить удовольствие от морских и сухопутных экскурсий, заняться серфингом и дайвингом, приобщиться к богатой культуре с величественными храмами и национальными танцами. Приветливые и гостеприимные жители Бали постараются сделать все, чтобы ваш отдых удался на славу.

Курорты острова Бали, участвующие в распродаже:

Кута Нуса Дуа Джимбаран



Доминикана

Эта карибская страна славится своими пляжами и отличным сервисом. Доминикана не так богата интересными историческими местами, но если у вас нет финансовых проблем, скучать в этой стране точно не придется. За ваши деньги вас будут обслуживать по высшему классу и ублажать изо всех сил, лишь бы вы захотели вернуться туда в следующий раз.

Стоимость тура высокая (опять же из-за долгого перелета), но и за сам отдых и мелкие услуги придется выложить немалые деньги. Но если вы хотите поднять свою самооценку, почувствовать себя важным человеком и повелителем, и при этом вам не жалко потратить 3000 долларов «на карманные расходы», то пакуйте чемоданы и летите в Доминикану. Это место просто создано для вас.

Курорты Доминиканы, участвующие в распродаже:

Пунта Кана Пуэрто Плата Ла Романа

 

 

Фото: Черная Пятница, туры на Пхукет со скидками из Москвы


Шри Ланка

К сожалению, наши соотечественники мало посещают эту страну. Однако и там можно круглый год купаться и загорать на первоклассных пляжах, заниматься морской рыбалкой и дайвингом, любоваться экзотическими растениями и водопадами в национальных парках. На острове полно современных отелей и древних достопримечательностей.

Во время зимнего сезона (с сентября по январь) советуем выбирать для отдыха курорты, расположенные на юго-западном побережье, поскольку на северо-востоке в это время идут дожди.

Курорты Шри-Ланки, участвующие в распродаже:

Бентота Берувелла Хиккадува


Куба

Тот, кто побывал на этом «острове свободы», возвращается туда вновь и вновь.Там есть на что посмотреть, много отличных пляжей. Кубинцы с особым уважением относятся к иностранным гостям. Но то, что поражает на Кубе больше всего — сверхнизкие цены. Даже по сравнению с россиянами местные жители очень бедны. В их глазах каждый турист, который ходит и покупает все, что нравится — настоящий богач. Отсюда такое почтительное отношение к приезжим.

Путевка на Кубу стоит порядка 3000 долларов, и львиная часть этих денег — это стоимость авиабилетов. А в остальном все отлично. В зимние месяцы там стоит прекрасная погода.

Курорты Кубы, участвующие в распродаже:

Варадеро Ольгин Кайо Коко

 

На этой странице Вы найдете подробности проведения Черной Пятницы в Нижнем Новгороде. Все грандиозные распродажи товаров и услуг, даты проведения ярмарок и базаров в торговых центрах. Будем держать Вас в курсе!

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