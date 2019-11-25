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Бизнес

Альфа-Банк обновил приложение мобильного банка

29 ноября 2019 12:07  [54] Бизнес

Альфа-Банк выполнил ряд улучшений в мобильном приложении. Об этом сообщает пресс-служба банка.

Теперь все основные действия можно осуществить за пару касаний, а графические элементы и страницы переработаны в соответствии с новыми принципами дизайна и верстки мобильных приложений.

Улучшена навигация

Популярные разделы теперь всегда доступны на навигационной панели в нижней части экрана: платежи и переводы, история операция и чат. От каноничной красной кнопки "Платежи и переводы" отказались.

Переработан раздел с историей операций
- Можно в два касания повторить один из прошлых переводов с карты на карту.
- В операциях отображается комментарий отправителя и время платежа, а в исходящих еще и название шаблона.
- При обмене валюты отображается курс, по которому происходила конвертация.

Улучшен поиск отделения и банкомата
- Появились поиск по адресу и станции метро.
- Можно посмотреть расположение банкомата на карте и узнать, насколько загружено отделение банка.

Упрощен процесс перевода по номеру карты
- Код 3D-secure приходит в пуш-уведомлении и автоматически подставляется в поле подтверждения операции.
- При пополнениях с карт других банков больше не нужно указывать код CVC, если банк-эмитент его не требует.

Что еще нового
- Появилась возможность выбрать счет при получении денег по номеру телефона.
- Можно менять шаблоны платежей и создавать автоплатеж по расписанию на счета юрлиц, например, поставщика коммунальных услуг.
- Ипотечный кредит можно погасить с карты другого банка без комиссии.

Мобильным приложением Альфа-Банка пользуется более 5 млн клиентов или 75% от активной клиентской базы. Это один из самых высоких показателей среди российских и зарубежных банков, отметили в пресс-службе.

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