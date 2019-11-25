Последние новости рубрики Бизнес
29 ноября 2019 12:28  [3] Аукцион по развитию территории в границах пр.Гагарина-ул.Азовской пройдет в Нижнем Новгороде
29 ноября 2019 12:07  [53] Альфа-Банк обновил приложение мобильного банка
29 ноября 2019 10:17  [103] Бизнесу предложили поучаствовать в конкурсе на лучшее праздничное оформление "Новогодний Нижний – 2020"
29 ноября 2019 09:29  [182] Организаторы нижегородского притона под видом стриптиз-клуба на пл. Маркина пойдут под суд
28 ноября 2019 18:36  [144] МегаФон запустил логистическую платформу "МегаФон-КАРГО"
28 ноября 2019 14:04  [611] "Нижэкология-НН" подала иск на администрацию Нижнего Новгорода
28 ноября 2019 12:10  [169] Руководитель СУ СК России по Нижегородской области встретится с предпринимателями 2 декабря
27 ноября 2019 16:47  [264] Нижегородских экспортеров в сфере МСП стало на 22% больше
27 ноября 2019 16:28  [169] Банк "Открытие" обновил для розничных клиентов линейку накопительного страхования жизни
27 ноября 2019 12:51  [192] Нижегородское предприятие утилизировало 100 кг рыбных отходов с нарушением закона
Бизнес

Аукцион по развитию территории в границах пр.Гагарина-ул.Азовской пройдет в Нижнем Новгороде

29 ноября 2019 12:28  [3] Бизнес

Фото: Яндекс.Карты

Аукцион на право заключения договора о развитии застроенной территории в границах пр.Гагарина-ул.Азовской (Приокский район) пройдет в Нижнем Новгороде. Об этом сообщается в постановлении на сайте администрации города.

Открытый аукцион назначен на 30 декабря 2019 года. Начальная цена и сумма задатка пока не определены. Извещение о проведении аукциона будет размещено на официальном сайте администрации и на сайте www.torgi.gov.ru.

Copyright © 1999 - 2019 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph