Аукцион по развитию территории в границах пр.Гагарина-ул.Азовской пройдет в Нижнем Новгороде

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Аукцион на право заключения договора о развитии застроенной территории в границах пр.Гагарина-ул.Азовской (Приокский район) пройдет в Нижнем Новгороде. Об этом сообщается в постановлении на сайте администрации города.
Открытый аукцион назначен на 30 декабря 2019 года. Начальная цена и сумма задатка пока не определены. Извещение о проведении аукциона будет размещено на официальном сайте администрации и на сайте www.torgi.gov.ru.
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