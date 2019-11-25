Аукцион по развитию территории в границах пр.Гагарина-ул.Азовской пройдет в Нижнем Новгороде Бизнес

Фото: Яндекс.Карты

Аукцион на право заключения договора о развитии застроенной территории в границах пр.Гагарина-ул.Азовской (Приокский район) пройдет в Нижнем Новгороде. Об этом сообщается в постановлении на сайте администрации города.

Открытый аукцион назначен на 30 декабря 2019 года. Начальная цена и сумма задатка пока не определены. Извещение о проведении аукциона будет размещено на официальном сайте администрации и на сайте www.torgi.gov.ru.