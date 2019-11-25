Метель и мороз могут стать причиной ЧС в Нижнем Новгороде на стыке ноября и декабря Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

Метель с мокрым снегом и мороз могут стать причиной чрезвычайных ситуаций в Нижнем Новгороде 30 ноября и 1 декабря. Об этом сообщает Центр управления в кризисных ситуациях (ЦУКС) регионального ГУ МЧС РФ.

По данным синоптиков в эти ожидается метель с мокрым снегом, когда порывы юго-западного и западного ветра будут достигать 15м/с. Это приведет к накатам и снежным заносам на дорогах. Температура воздуха будет достигать -10°.

В связи с неблагоприятными погодными условиями ожидаются чрезвычайные ситуации, которые могут возникнуть из-за нарушения в работе аэропорта и дорожного транспорта.

Прогнозируется увеличение случаев травматизма среди населения, связанных с падением на льду и с падением сосулек и снега с крыш зданий. Кроме того, возможна деформация или обрушение крыш зданий.

Напомним, что Гидрометцентр прогнозировал устойчивый снежный покров в Нижнем Новгороде в ноябре.

Поскольку в ноябре в областном центре снег был редкостью, то, возможно, именно 30 ноября это природное явление и станет "началом зимы".