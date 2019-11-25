Сотрудники "Союз Маринс Групп" организовали для нижегородских морпехов турнир и автопробег Общество

Фото: пресс-служба кинокомпании "Союз Маринс Групп"

Сотрудники "Союз Маринс Групп" организовали для нижегородских морпехов турнир и автопробег в День морской пехоты. Праздник отмечается в России ежегодно 27 ноября.

Как сообщили в пресс-службе кинокомпании "Союз Маринс Групп", в Нижнем Новгороде прошло несколько мероприятий, приуроченных к празднику. Организаторами ежегодно выступают Нижегородская областная общественная организация ветеранов морской пехоты "Варяг" и кинокомпания "Союз Маринс Групп".

В этом году, за несколько дней до праздника, 23 ноября, прошла спортивно-тактическая игра на территории пейнтбольного клуба "Партизан". На площадке встретились ветераны морской пехоты, участники боевых действий, воспитанники военно-спортивного клуба "Пантера" и сотрудники кинокомпании "Союз Маринс Групп".

Опытные военные поделились своими знаниями ведения боя, а юные морские пехотинцы показали, чему научились на занятиях в клубе. После трехчасового боя для морских пехотинцев была организована праздничная программа от сотрудников "Союза Маринс Групп" и музыкальной группы "Солдаты Фортуны", а также банкет в ресторане "Синема" конгресс-отеля "Маринс Парк Отель Нижний Новгород".

"Собрались друзья, сослуживцы, однополчане, а родной дом для нас - "Союз Маринс Групп", который собрал воедино людей разных профессий, разных судеб, людей, преданных флоту, укрепил это морское братство. Мы счастливы, что встречаемся каждый год. Мы – люди близкие по духу, преданные Родине, те, кто служили или служат, кто старается сделать все, чтобы наша Родина была счастливой могучей, чтобы ее защита была в надежных руках", - рассказал ветеран подводных сил СССР, капитан I ранга Валерий Демидов.

24 ноября состоялся турнир по самбо среди воспитанников спортивных школ области, военно-спортивных и патриотических объединений города, посвященный 314-й годовщине морской пехоты России.

"Этот замечательный турнир кинокомпания "Союз Маринс Групп" проводит уже седьмой год подряд. Для всех участников соревнований это хорошая возможность проявить себя, показать на что они способны, - рассказал главный судья Турнира Игорь Столяров.

"Для нас важно, что ребята борются и завоевывают победу в турнире, посвященном Дню морской пехоты, тем людям, которые отдали свою жизнь за Родину, служили в морской пехоте и защищали интересы нашей страны", - поделился мнением заместитель директора по связям с общественностью кинокомпании "Союз Маринс Групп" Василий Фадеев.

В соревнованиях приняли участие более 130 спортсменов со всей нижегородской области - юноши и девушки 2004 – 2008 г.р. разных весовых категорий. Турнир прошел во Дворце спорта "Заречье".

По итогам турнира победителей наградили памятными дипломами, медалями и подарками. Главным подарком стал новый выпуск журнала "Морской Пехотинец", издаваемого кинокомпанией "Союз Маринс Групп" многие годы.

В День морской пехоты, 27 ноября, состоятся традиционный массовый автопробег и возложение цветов монументу Славы с Вечным Огнем в Автозаводском районе, памятнику воинам, павшим в Чечне и Афганистане, а также памятнику Петру I. Нижегородские морские пехотинцы из общественной организации "Варяг" навестили в этот день ветеранов военно-морского флота, внесших весомый вклад в становление и развитие флота страны, и поздравили их с праздником "черных беретов".