Главгосэкспертиза одобрила два этапа строительства IV очереди Южного обхода Нижнего Новгорода Общество

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Главгосэкспертиза одобрила два этапа строительства IV очереди Южного обхода Нижнего Новгорода (М-7 "Волга" Москва – Владимир – Нижний Новгород – Казань – Уфа с 442 км по 472 км.). Об этом сообщила пресс-служба ФАУ "Главгосэкспертиза России".

После повторного рассмотрения проектно-сметной документации эксперты Главгосэкспертизы России выдали положительные заключения.

"Работы ведутся на территории Кстовского района Нижегородской области. Первый этап предусматривает подготовку под строительство участка протяженностью 8,3 км, а уже на третьем этапе здесь будут проложены временные объездные дороги, железобетонный мост через реку Алферовку, транспортная развязка, новый путепровод и другие сооружения", - рассказал начальник Главгосэкспертизы России Игорь Манылов.

Ранее сообщалось, что строительство IV очереди Южного обхода начнется в 2020 году. Информацию об этом озвучил министр транспорта России Евгений Дитрих на совещании президента с членами правительства РФ.

В ФКУ "УпрДор Москва - Нижний Новгород" агентству тогда пояснили, что строительство Южного обхода начнется, как только будет положительное заключение Главгосэкспертизы.

Напомним, в мае 2019 года федеральный центр подтвердил финансирование строительства IV очереди Южного обхода Нижнего Новгорода. Являющийся в то время министром транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области Вадим Власов отмечал, что срок выполнения работ, по его оценке, составляет 3-3,5 года. предполагалось, что стоимость строительства составит 23 млрд рублей.

СПРАВКА:

По данным министерства транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области, I очередь Южного обхода, протяженностью 16 км, строилась 12 лет.

II очередь протяженностью 15 км была построена за 2,5 года.

III очередь Южного обхода протяженностью 14,69 км, - эта автострада в четыре полосы с расчетной скоростью 100 км/ч. Движение на ней запущено в 2016 году.

Предполагалось, что IV очередь Южного обхода станет самым протяженным и затратным участком, который позволит обеспечить полноценный обход городов Нижнего Новгорода и Кстова с выходом на а/трассу М 7 "Волга" на участке Нижний Новгород – Казань в районе примыкания автодороги Работки – Порецкое.

Проект реализуется в рамках подпрограммы "Автомобильные дороги" федеральной целевой программы "Развитие транспортной системы России (2010- 2020 годы)". Генеральный проектировщик - ООО "ГЕО-ПРОЕКТ".