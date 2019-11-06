Строительство IV очереди Южного обхода начнется в 2020 году Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Строительство IV очереди Южного обхода начнется в 2020 году. Об этом сообщил министр транспорта России Евгений Дитрих на совещании президента с членами правительства РФ 11 ноября 2019 года.

По его словам, в этом году в рамках комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры проектируется восемь обходов городов в РФ.

Как пояснили НИА "Нижний Новгород" в нижегородском правительстве речь идет о строительстве и реконструкции автомобильной дороги М-7 "Волга" Москва – Владимир – Нижний Новгород – Казань – Уфа с 442 км по 472 км.

Проект находится на согласовании

В ФКУ "УпрДор Москва - Нижний Новгород" агентству рассказали, что проект IV очереди Южного обхода готов и находится на согласовании Главгосэкспертизы России. Строительство начнется, как только экспертиза будет получена.

Главгосэкпертиза также определит нормативные сроки проведения работ, после этого проект будет включен в госпрограмму, заказчик (Нижегородская область) объявит конкурс, в котором будут заявлены сроки производства работ. Тогда же будет скорректирована стоимость работ по ценам этого года.

Финансирование подтверждено

Напомним, в мае 2019 года федеральный центр подтвердил финансирование строительства IV очереди Южного обхода Нижнего Новгорода. Являющийся в то время министром транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области Вадим Власов отмечал, что срок выполнения работ, по его оценке, составляет 3-3,5 года. предполагалось, что стоимость строительства составит 23 млрд рублей.

Ранее сообщалось, что ФКУ "УпрДор Москва - Нижний Новгород" подготовил необходимый пакет документов по строительству IV очереди Южного обхода в ноябре 2017 года.

В 2017 году средств на проектирование и строительство IV очереди не выделялись, на 2018 год в бюджете средства также не были заложены.

СПРАВКА:

По данным министерства транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области, I очередь Южного обхода, протяженностью 16 км, строилась 12 лет.

II очередь протяженностью 15 км была построена за 2,5 года.

III очередь Южного обхода протяженностью 14,69 км, - эта автострада в четыре полосы с расчетной скоростью 100 км/ч. Движение на ней запущено в 2016 году.

Предполагалось, что IV очередь Южного обхода станет самым протяженным и затратным участком, который позволит обеспечить полноценный обход городов Нижнего Новгорода и Кстова с выходом на а/трассу М 7 "Волга" на участке Нижний Новгород – Казань в районе примыкания автодороги Работки – Порецкое.