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Бизнес

Альфа-Банк признан "Банком года в России" по версии The Banker

29 ноября 2019 13:55  [62] Бизнес

Альфа-Банк признан "Банком года в России" ("Bank of the Year in Russia 2019") по версии авторитетного международного журнала The Banker. Как сообщили в пресс-службе банка, награда вручена за впечатляющий рост, успешную реализацию стратегических инициатив и технологическое лидерство. Все это позволяет Альфа-Банку добиваться успеха даже в нынешних рыночных условиях.

Эксперты высоко оценили достижения Альфа-Банка по цифровой трансформации бизнеса, модернизации мобильного приложения "Альфа-Мобайл" и внедрению инновационных продуктов и сервисов, таких как: мгновенный выпуск карт (Digital Delivery), "семейный счет" с возможностью подключения к нему до 4-х близких людей, цифровые сервисы для ипотечных заемщиков, подтверждение платежей корпоративных клиентов отпечатком пальца, виртуальная карта для клиентов малого и среднего бизнеса и целый ряд других инноваций.

По мнению The Banker, успешность стратегии Альфа-Банка подтверждается уверенным ростом всех финансовых показателей, включая достаточность капитала первого уровня (+13,1% до $7031 млн), активы (+5,5% до $47199 млн), рентабельность капитала (19,5%) и операционную эффективность (39,4%), по данным отчетности МСФО за 2018 год, которые были представлены на рассмотрение жюри.

"Эта награда – еще одно подтверждение лидирующих позиций Альфа-Банка. Сегодня мы самый phygital банк в России, сочетающий лучший цифровой и лучший физический клиентский опыт. За последний год клиентов, которые доверяют Альфа-Банку, стало на миллион больше. У нашего мобильного приложения самая высокая в мире оценка среди банков в AppStore. Карту Альфа-Банка можно оформить за несколько секунд в мобильном приложении и начать пользоваться ею моментально. Физическую карту курьер доставляет в течение 24 часов. Около 15 лет назад мы первыми в стране запустил интернет- и мобильный банк, а сегодня первыми строим phygital branch - физическую сеть нового поколения. Мы строим лучший банк в стране, который опережает время и задает тренды развития финансовой индустрии", - подчеркнул главный управляющий директор Альфа-Банка Владимир Верхошинский.

СПРАВКА:

The Banker - авторитетный британский ежемесячник, посвященный международным финансам. Издается в Лондоне с 1926 года группой Financial Times. Журнал ежегодно присуждает награды The Banker Awards лучшим в мире финансовым институтам. В этом году The Banker вручил награды в 138 странах, а также шесть региональных премий и главный приз лучшему банку мира.

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