Лучшие IT-проекты года наградили в Нижнем Новгороде Общество

Презентация одного из проектов Фото: Юлия Горшкова, РИА "Время Н"

Финал ежегодного конкурса "IT-проект года" состоялся в Premio Centre 28 ноября 2019 года. Об этом сообщила пресс-служба IT-кластера Нижегородской области.

Тема конкурса в этом году - "Лидеры цифровой трансформации".

В нем приняли участие 124 проекта от участников из Нижнего Новгорода, Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Бердянска, Иркутска, Калуги, Ростова-на-Дону, Сарова, Томска, Самары (34 из них вышли в финал по итогам голосования экспертного жюри конкурса).

В ходе мероприятия были определены 13 перспективных IT-проектов . Финалисты конкурса презентовали инновации зрителям и жюри в формате питч-сессий и баттла проектов за звание лучшего стартапа, интегратора и заказчика года.

Лучшим стартапом года назван проект "Доступный город AR" команды "MIXAR".

"Абсолютным победителем конкурса стал проект помогающий жителям с ограниченными возможностями по зрению пользоваться общественным транспортом, нижегородская команда MIXAR заслуженно получила самые высокие награды экспертов и зрителей", - отметил директор Международного IT-кластера Нижегородской области Марат Мухарьямов.

Лучшим заказчиком года признана компания Smarty CRM с проектом "Проектно-коммуникационная платформа в компании U-kon".

Лидером зрительского голосования, победителем в номинации "Признание коллег" и лучшим интегратором 2019 года названа компания "Аксиома" с проектом "Платформа бережливого процессинга в регионе".

Также победу в отраслевых номинациях одержали проекты:

"Медиа года" - Карта гостя Nizhny Card;

"Промышленность" - Morigan.Lean;

"Ритейл" - Новые онлайн-сервисы;

"Средний и малый бизнес" - Система распознавания лиц для массовых мероприятий;

"Социальная сфера" - Доступный город AR;

"Образование" - Онлайн-школа робототехники ROBOT-ON;

"Госуслуги" - Платформа бережливого процессинга в регионе;

"Медицина" - Проект интеллектуальных скриннинговых исследований в маммологии;

В отдельной номинации "Инфраструктурный проект" жюри отметило разработку ПАО "МТС" - "Дата центр модульного типа".

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин заявил, что конкурс является одним из инструментов поддержки и развития отрасли и площадкой для обмена опытом и идеями в сфере IT.

"Нижегородская область входит в число пяти ведущих IT-центров России. У нас сосредоточено большое количество IT-компаний - более 700, сильные вузы, которые выпускают высококвалифицированные кадры. И наша задача – вывести регион на лидирующие позиции в рейтинге IT-центров. Конкурс вовлекает в эту работу государственные структуры, бизнес, учебные заведения, творческую молодёжь. Это отличная возможность рассказать IT-компаниям про свои технологии и получить поддержку нижегородского правительства", - сказал он

Напомним, в 2018 году были определены 11 победителей конкурса "IT-проект года".