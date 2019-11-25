Лучшие IT-проекты года наградили в Нижнем Новгороде

Презентация одного из проектов
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Финал ежегодного конкурса "IT-проект года" состоялся в Premio Centre 28 ноября 2019 года. Об этом сообщила пресс-служба IT-кластера Нижегородской области.
Тема конкурса в этом году - "Лидеры цифровой трансформации".
В нем приняли участие 124 проекта от участников из Нижнего Новгорода, Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Бердянска, Иркутска, Калуги, Ростова-на-Дону, Сарова, Томска, Самары (34 из них вышли в финал по итогам голосования экспертного жюри конкурса).
В ходе мероприятия были определены 13 перспективных IT-проектов. Финалисты конкурса презентовали инновации зрителям и жюри в формате питч-сессий и баттла проектов за звание лучшего стартапа, интегратора и заказчика года.
Лучшим стартапом года назван проект "Доступный город AR" команды "MIXAR".
"Абсолютным победителем конкурса стал проект помогающий жителям с ограниченными возможностями по зрению пользоваться общественным транспортом, нижегородская команда MIXAR заслуженно получила самые высокие награды экспертов и зрителей", - отметил директор Международного IT-кластера Нижегородской области Марат Мухарьямов.
Лучшим заказчиком года признана компания Smarty CRM с проектом "Проектно-коммуникационная платформа в компании U-kon".
Лидером зрительского голосования, победителем в номинации "Признание коллег" и лучшим интегратором 2019 года названа компания "Аксиома" с проектом "Платформа бережливого процессинга в регионе".
Также победу в отраслевых номинациях одержали проекты:
"Медиа года" - Карта гостя Nizhny Card;
"Промышленность" - Morigan.Lean;
"Ритейл" - Новые онлайн-сервисы;
"Средний и малый бизнес" - Система распознавания лиц для массовых мероприятий;
"Социальная сфера" - Доступный город AR;
"Образование" - Онлайн-школа робототехники ROBOT-ON;
"Госуслуги" - Платформа бережливого процессинга в регионе;
"Медицина" - Проект интеллектуальных скриннинговых исследований в маммологии;
В отдельной номинации "Инфраструктурный проект" жюри отметило разработку ПАО "МТС" - "Дата центр модульного типа".
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин заявил, что конкурс является одним из инструментов поддержки и развития отрасли и площадкой для обмена опытом и идеями в сфере IT.
"Нижегородская область входит в число пяти ведущих IT-центров России. У нас сосредоточено большое количество IT-компаний - более 700, сильные вузы, которые выпускают высококвалифицированные кадры. И наша задача – вывести регион на лидирующие позиции в рейтинге IT-центров. Конкурс вовлекает в эту работу государственные структуры, бизнес, учебные заведения, творческую молодёжь. Это отличная возможность рассказать IT-компаниям про свои технологии и получить поддержку нижегородского правительства", - сказал он
Напомним, в 2018 году были определены 11 победителей конкурса "IT-проект года".
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