Тракторы и другую самоходную технику проверят в ходе рейда в Княгининском районе 4 декабря Общество

Тракторы и другую самоходную технику проверят в ходе рейда в Княгининском районе 4 декабря. Как сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона, мероприятие пройдет при участии инспекторов гостехнадзора и ГИБДД. Рейд, целью которого является профилактика нарушений в сфере эксплуатации техники, будет проводиться на территории Соловьевского сельсовета. Согласно имеющейся информации, здесь зарегистрировано 73 самоходных машины, 88 местных жителей являются обладателями удостоверений тракториста-машиниста.

Copyright © 1999 - 2019 НИА "Нижний Новгород".

При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+