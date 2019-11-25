Тракторы и другую самоходную технику проверят в ходе рейда в Княгининском районе 4 декабря.
Как сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона, мероприятие пройдет при участии инспекторов гостехнадзора и ГИБДД.
Рейд, целью которого является профилактика нарушений в сфере эксплуатации техники, будет проводиться на территории Соловьевского сельсовета.
Согласно имеющейся информации, здесь зарегистрировано 73 самоходных машины, 88 местных жителей являются обладателями удостоверений тракториста-машиниста.
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