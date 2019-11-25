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Общество

Тракторы и другую самоходную технику проверят в ходе рейда в Княгининском районе 4 декабря

30 ноября 2019 09:45  [44] Общество

Тракторы и другую самоходную технику проверят в ходе рейда в Княгининском районе 4 декабря.

Как сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона, мероприятие пройдет при участии инспекторов гостехнадзора и ГИБДД.

Рейд, целью которого является профилактика нарушений в сфере эксплуатации техники, будет проводиться на территории Соловьевского сельсовета.

Согласно имеющейся информации, здесь зарегистрировано 73 самоходных машины, 88 местных жителей являются обладателями удостоверений тракториста-машиниста.

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