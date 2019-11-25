Последние новости рубрики Общество
30 ноября 2019 12:24  [74] Сезон охоты на медведя в Нижегородской области будет закрыт с 1 декабря
30 ноября 2019 09:45  [115] Тракторы и другую самоходную технику проверят в ходе рейда в Княгининском районе 4 декабря
29 ноября 2019 17:37  [258] Трамвайное движение сохранят при редевелопменте ул.Ильинской в Нижнем Новгороде
29 ноября 2019 17:04  [208] Не могли разъехаться: одностороннее движение введут на ул.Донецкой
29 ноября 2019 17:02  [182] Пересадочные тарифы хотят внедрить в городских электричках Нижнего Новгорода
29 ноября 2019 16:29  [278] Почти 2 тысячи нижегородцев получили правовые консультации в рамках общественно-государственного партнерства
29 ноября 2019 16:16  [184] Лучшие IT-проекты года наградили в Нижнем Новгороде
29 ноября 2019 15:28  [160] "Нижегородский Водоканал" круглосуточно контролирует образование шуги на водозаборах
29 ноября 2019 15:16  [158] Планы на 2020 год: "Поезда здоровья" будут курсировать по Нижегородской области все месяцы
29 ноября 2019 14:42  [257] Шесть призывников из Арзамаса отправились служить на подшефное судно "АПЗ" Черноморского флота
Общество

Сезон охоты на медведя в Нижегородской области будет закрыт с 1 декабря

30 ноября 2019 12:24  [74] Общество
Фото предоставлено пресс-службой губернатора и правительства Нижегородской области

Фото предоставлено пресс-службой губернатора и правительства Нижегородской области

Сезон охоты на медведя в Нижегородской области будет закрыт с 1 декабря.

Как сообщили в региональном комитете госохотнадзора, при нелегальной добыче хищника виновному лицу грозит уголовная ответственность в соответствии со ст. 258 УК РФ и выплата возмещения вреда, причиненного объектам животного мира (за одну особь от 180 тыс. до 300 тыс. рублей).

По данным государственного мониторинга численность медведей в регионе увеличилась. В этом году в Нижегородской области насчитывается 1151 особь, в 2018 году — 966 особей.

Ранее сообщалось, что численность ценных видов охотничьих ресурсов увеличилась в регионе благодаря государственной программе "Охрана животного мира Нижегородской области", которую утвердил глава региона Глеб Никитин.

В области в 2019 году насчитывается 15,7 тыс. лосей (в 2018 г. — 14,9 тыс.) и 963 особи косули (в 2018 г. — 926).

Copyright © 1999 - 2019 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph