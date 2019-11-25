Сезон охоты на медведя в Нижегородской области будет закрыт с 1 декабря Общество

Фото предоставлено пресс-службой губернатора и правительства Нижегородской области

Сезон охоты на медведя в Нижегородской области будет закрыт с 1 декабря.

Как сообщили в региональном комитете госохотнадзора, при нелегальной добыче хищника виновному лицу грозит уголовная ответственность в соответствии со ст. 258 УК РФ и выплата возмещения вреда, причиненного объектам животного мира (за одну особь от 180 тыс. до 300 тыс. рублей).

По данным государственного мониторинга численность медведей в регионе увеличилась. В этом году в Нижегородской области насчитывается 1151 особь, в 2018 году — 966 особей.

Ранее сообщалось, что численность ценных видов охотничьих ресурсов увеличилась в регионе благодаря государственной программе "Охрана животного мира Нижегородской области", которую утвердил глава региона Глеб Никитин.

В области в 2019 году насчитывается 15,7 тыс. лосей (в 2018 г. — 14,9 тыс.) и 963 особи косули (в 2018 г. — 926).